Больше 100 тысяч: динамика распространения коронавируса в РФ на 30 апреля

По состоянию на сегодня, 30 апреля 2020 года, общее количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в России достигло 106 498 (+7.1%). За сутки прирост составил 7099 человек. По сравнению с данными на 29 апреля (+5841 случай) скорость распространения заболевания в стране существенно увеличилась. Об этом информирует оперативный штаб по борьбе с COVID-19.



В общей сложности от коронавируса скончались 1073 человека (+101 человек за сутки), 11 619 – выздоровело (+ 1333 человек за сутки).

За последние сутки 65 человек умерли в Москве, по 4 человека - в Ставропольском крае и Брянской области, по 3 человека - в Московской и Ростовской областях.



Проведено более 3.4 млн тестов на выявление болезни. За последние сутки новые случаи инфицирования были зарегистрированы во всех 85 регионах РФ. Выявлено активно как контактные и без клинических проявлений 2829 (39.9%) случаев, говорится в сообщении оперштаба.



Наибольшее количество новых инфицированных за сутки – в Москве (3093 случая). Общее количество заразившихся в столице – свыше 53 тысяч человек, количество летальных исходов – 611 (+65 человек за сутки), количество излечившихся – 5135 (+525 человек за сутки).



Далее по количеству инфицированных идут: 793 случая – Московская область, 336 случаев – Санкт-Петербург, 158 случаев – Дагестан, 150 случаев – Нижегородская область, 118 случаев – Брянская область, 113 случаев – Калужская область, 101 случай – Мурманская область. В остальных субъектах РФ зарегистрировано менее 100 новых случаев инфицирования COVID-19.



Напомним, ранее президент России Владимир Путин продлил режим нерабочих дней до 11 мая включительно.



Больше официальной информации о коронавирусе на сайте стопкоронавирус.рф