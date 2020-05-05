Динамика распространения коронавируса в России на 4 мая

По состоянию на сегодня, 4 мая 2020 года, общее количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в России достигло 145 268. За сутки прирост составил 10 581 человек (+7.9%). По сравнению с данными на 3 мая (+10 633 случая) скорость распространения заболевания в стране немного уменьшилась. Об этом информирует оперативный штаб по борьбе с COVID-19.



В общей сложности от коронавируса скончались 1356 человек (+76 человек за сутки), 18 095 – выздоровело (+ 1456 человек за сутки). За последние сутки 35 человек умерли в Москве, 5 человек скончались во Владимирской области, по 3 человека – В Санкт-Петербурге, Тверской, Брянской и Калининградской областях.



Проведено более 4.3 млн тестов на выявление болезни. За последние сутки новые случаи инфицирования были зарегистрированы в 82 регионах РФ. Выявлено активно как контактные и без клинических проявлений 5352 (50.6%%) случая, говорится в сообщении оперштаба.



Наибольшее количество новых инфицированных за сутки – в Москве (5795 случая). Общее количество заразившихся в столице – свыше 77 тысяч человек, количество летальных исходов – 764 (+35 человек за сутки), количество излечившихся – 7573 (+544 человека за сутки).



Далее по количеству инфицированных идут: 803 случая – Московская область, 317 случаев – Санкт-Петербург.



Согласно актуальной статистике Университета Джонса Хопкинса (США), число инфицированных COVID-19 в мире превысило 3.5 млн человек, из них более 247 тысяч скончались, а свыше 1.1 млн – выздоровели. Первую строчку по заболеваемости удерживают США: здесь зарегистрировано свыше 1.1 млн случаев инфицирования COVID-19. Следом за штатами идут Испания, Италия, Великобритания, Франция и Германия. РФ оказалась на 71 строчке антирейтинга по заболеваемости коронавирусом.



Напомним, режим нерабочих дней с необходимостью придерживаться самоизоляции будет действовать в России до 11 мая включительно.



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