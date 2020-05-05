В Минздраве рассказали, когда будут сняты ограничительные меры

В рамках интервью телеканалу «Россия 24» глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что некоторые ограничительные меры, связанные с распространением коронавирусной инфекции, будут сохраняться до появления вакцины. Он подчеркнул, что выход из режима самоизоляции предполагает разработки целой системы, которая не позволит увеличить риски роста инфицирования.



«Ограничительные мероприятия — они тоже должны будут сниматься поэтапно, но часть из них должна будет сохраняться до появления медикаментозных мер профилактики распространения», — рассказал г-н Мурашко.



В то же время министр не исключает возможности второй волны эпидемии COVID-19.



«Если не создадим популяционного иммунитета, то вторая волна может быть, конечно, да, это может быть еще один пик, мы же говорим о том, что вирус все равно циркулировать определенное время будет», — указал министр.



Между тем, глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о том, что полностью прекратить распространение коронавирусной инфекции не представляется возможным, не смотря на принятые меры, пишет ТАСС.



«Полностью закончить циркуляцию вируса на сегодняшний день не представляется возможным, как бы ни закрыта была страна. Все равно общение то или иное есть, и риски возобновления есть, даже если не осталось вирусов в стране», - сказала г-жа Попова в ходе интервью на телеканале «Россия-24».