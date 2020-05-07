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Ситуация с распространением коронавируса в России на 6 мая

6 мая в 11:54 Медицина 0 289 Иван Тихонов
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По состоянию на сегодня, 6 мая 2020 года, общее количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в России достигло 165 929 (+6.8%). Таким образом, РФ обогнала Германию и заняла пятое место по количеству официально подтвержденных случаев заболевания COVID-19. За сутки прирост составил 10 559 человек. По сравнению с данными на 5 мая (+10 102 случая) скорость распространения заболевания в стране несущественно увеличилась. Об этом информирует оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

В общей сложности от коронавируса скончались 1537 человек (+86 человек за сутки), 21 327 – выздоровело (+ 1462 человека за сутки). За последние сутки 50 человек скончались в Москве, 14 человек – в Подмосковье, 6 человек – в Ярославской области, 3 человека – в Санкт-Петербурге, по 2 человека – в Ставропольском крае, Новосибирской и Свердловской областях, по одному человеку – в Дагестане, Ингушетии, Приморском крае, Вологодской, Новгородской, Ростовской и Ивановской областях.

Тем временем, за прошедшие сутки выписано по выздоровлению: в Москве – 588 человек, в Санкт-Петербурге – 64 человека, в Брянской области – 56 человек, в Курской области – 42 человека. В других регионах количество выписанных граждан составляет менее 40 в каждом.

Проведено более 4.6 млн тестов на выявление болезни. За последние сутки новые случаи инфицирования были зарегистрированы в 82 регионах РФ. Выявлено активно как контактные и без клинических проявлений 4314 (40.9 %) случаев, говорится в сообщении оперштаба. Под медицинским наблюдением остаются свыше 227 тысяч человек.

Наибольшее количество новых инфицированных за сутки – в Москве (5858 случаев). Общее количество заразившихся в столице – свыше 85 тысяч человек, количество летальных исходов – 866 (+50 человек за сутки), количество излечившихся – 8458 (+588 человек за сутки).
Далее по количеству инфицированных идут: 829 случаев – Московская область, 312 случаев – Санкт-Петербург.

Согласно актуальной статистике Университета Джонса Хопкинса (США), число инфицированных COVID-19 в мире превысило 3.6 млн человек, из них более 257 тысяч скончались.

Напомним, режим нерабочих дней с необходимостью придерживаться самоизоляции будет действовать в РФ до 11 мая включительно.

Больше официальной информации о коронавирусе на сайте стопкоронавирус.рф
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