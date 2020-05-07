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Динамика распространения коронавируса в России на 7 мая

7 мая в 15:26 Медицина 0 167 Иван Тихонов
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По состоянию на сегодня, 7 мая 2020 года, общее количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в России достигло 177 160. За сутки прирост составил 11 231 человек. По сравнению с данными на 6 мая (+10 559 случаев) скорость распространения заболевания в стране увеличилась. Об этом информирует оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

В общей сложности от коронавируса скончались 1625 человек (+88 человек за сутки), 23 803 – выздоровело (+ 2476 человек за сутки).

Проведено более 4.8 млн тестов на выявление болезни. За последние сутки новые случаи инфицирования были зарегистрированы в 84 регионах РФ.

Наибольшее количество новых инфицированных за сутки – в Москве (6703 случая). Общее количество заразившихся в столице – свыше 92 тысяч человек, количество летальных исходов – 905 (+39 человек за сутки), количество излечившихся – 9227 (+769 человек за сутки).

Далее по количеству инфицированных идут: 842 случая – Московская область, 312 случаев – Нижегородская область, 306 случаев - Санкт-Петербург, по 105 случаев – в Татарстане и Дагестане, 99 случаев – в Краснодарском крае, 93 случая – в Ямало-Ненецком АО.

Согласно актуальной статистике Университета Джонса Хопкинса (США), число инфицированных COVID-19 в мире превысило 3.8 млн человек, из них более 265 тысяч скончались, а более 1.3 млн – выздоровели. Первую строчку по количеству выявленных больных COVID-19 занимают Соединенные Штаты, за ними следуют Испания, Италия и Великобритания.

Напомним, режим нерабочих дней с необходимостью придерживаться самоизоляции будет действовать в РФ до 11 мая включительно.

Больше официальной информации о коронавирусе на сайте стопкоронавирус.рф
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