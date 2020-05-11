РФ обогнала Италию и Великобританию по количеству инфицированных COVID-19

Согласно актуальной статистике сайта worldometers.info на 11 мая, общее количество инфицированных коронавирусом в мире составило 4 194 833. Количество летальных исходов превысило 284 тысячи, а число выздоровевших приближается к 1.5 млн человек. Между тем, по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в России, за последние сутки в РФ зарегистрировано рекордное количество новых случаев инфицирования COVID-19 – 11 656. Предыдущий антирекорд был зафиксирован 7 мая – 11 231 тысячи человек.



Общее количество инфицированных коронавирусной инфекцией в России сегодня достигло отметки 221 344 человека. Таким образом, по количеству заразившихся РФ обошла Италию и Великобританию, поднявшись в рейтинге на третье место. Более того, общее количество летальных исходов от болезней, спровоцированных COVID-19, в России превысило 2 тысячи, составив 2009.



Первое место в рейтинге стран с наибольшим количеством инфицированных коронавирусом удерживают США – 1 367 638. На второй строчке удерживается Испания с 264 663 случаями заболевания. На третью строчку поднялась Россия, за которой следуют Великобритания и Италия – 219 183 и 219 070 соответственно.



В десятку стран с наибольшим количеством инфицированных COVID-19 также входят (согласно данным worldometers.info): Франция, Германия, Бразилия, Турция и Иран. Во всех этих государствах количество случаев заболевания превышает 100 тысяч. Материковый Китай находится на 11 позиции с 82 918 случаями заражения.