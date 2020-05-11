Ситуация с распространением коронавируса в России на 12 мая

По состоянию на сегодня, 12 мая 2020 года, общее количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в России достигло 232 243 (+4.9%). За сутки прирост составил 10 899 человек. По сравнению с данными на 11 мая (+11 656 случаев) скорость распространения заболевания в стране уменьшилась. Таким образом, РФ вышла на второе место по числу случаев заражения коронавирусом нового типа в мире. Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, больше заразившихся выявлено лишь в США — 1.3 млн человек.



Подробнее на РБК:

https://www.rbc.ru/society/12/05/2020/5eba523a9a794742936e04f3?from=from_mainОб этом информирует оперативный штаб по борьбе с COVID-19.



В общей сложности от коронавируса скончались 2116 человек (+107 человек за сутки), 43 512 – выздоровело (+ 3711 человек за сутки). 55 летальных исходов было зафиксировано в Москве, 10 случаев – в Подмосковье, 7 случаев – в Брянской области; в других регионах зарегистрировано 3 и менее летальных исходов. Тем временем, из больниц по выздоровлению были выписаны: 1820 человек – в Москве, 193 человека – в Московской области, 180 человек – в Татарстане, 103 человека – в Санкт-Петербурге.



Проведено более 5.8 млн тестов на выявление болезни. За последние сутки новые случаи инфицирования были зарегистрированы в 83 регионах РФ. Среди новых инфицированных 43.1% (4704 человека) не имели клинических проявлений COVID-19, говорится в сообщении оперштаба. Под медицинским наблюдением находятся свыше 251 тысячи человек.



Наибольшее количество новых инфицированных за сутки – в Москве (5392 случая). Общее количество заразившихся в столице – свыше 121 тысячи человек, количество летальных исходов – 1179 (+55 человек за сутки), количество излечившихся – свыше 19 тысяч (+1820 человек за сутки). Ранее мэр Москвы Сергей Собянин продлил режим самоизоляции в столице до 31 мая.



Далее по количеству инфицированных идут: 1063 случая – Московская область, 354 случая – Нижегородская область, 339 случаев – Санкт-Петербург, 227 случаев – Красноярский край, 116 случаев – Дагестан, 211 случаев – Свердловская область.



Больше официальной информации о коронавирусе на сайте стопкоронавирус.рф