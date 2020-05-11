Динамика распространения коронавируса в России на 13 мая

По состоянию на сегодня, 13 мая 2020 года, общее количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в России достигло 242 271 (+4.3%). За сутки прирост составил 10 028 человек. По сравнению с данными на 12 мая (+10 899 случаев) скорость распространения заболевания в стране уменьшилась. Об этом информирует оперативный штаб по борьбе с COVID-19.



В общей сложности от коронавируса скончались 2212 человек (+96 человек за сутки), 48 003 – выздоровело (+ 4491 человек за сутки). 53 летальных исходов было зафиксировано в Москве, 7 случаев – в Подмосковье, 5 случаев – в Санкт-Петербурге, 4 случая – в Калужской области; в других регионах зарегистрировано по 3 и менее летальных исходов. Тем временем, из больниц по выздоровлению были выписаны: 1864 человека – в Москве, 163 человека – в Московской области, 100 человек – в Татарстане.



Проведено более 5.98 млн тестов на выявление болезни. За последние сутки новые случаи инфицирования были зарегистрированы в 83 регионах РФ. Среди новых инфицированных 44.5% (4461 человек) не имели клинических проявлений COVID-19, говорится в сообщении оперштаба. Под медицинским наблюдением находятся свыше 259 тысячи человек.



Наибольшее количество новых инфицированных за сутки – в Москве (4703 случая). Общее количество заразившихся в столице – свыше 126 тысяч человек, количество летальных исходов – 1232 (+53 человека за сутки), количество излечившихся – свыше 21.5 тысяч (+1864 человека за сутки). Ранее мэр Москвы Сергей Собянин продлил режим самоизоляции в столице до 31 мая.



Далее по количеству инфицированных идут: 962 случая – Московская область, 435 случаев – Санкт-Петербург.



Согласно актуальной статистике Университета Джонса Хопкинса (США), число инфицированных COVID-19 в мире превысило 4.23 млн человек, из них практически 292 тысячи скончались.



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