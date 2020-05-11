38 регионов РФ перешагнули отметку в 1000 случаев заражения коронавирусной инфекцией

По данным Минздрава на сегодня, 13 мая, наибольшее количество официально зарегистрированных случаев инфицирования COVID-19 в РФ приходится на Москву – 126 004. В тройку лидеров антирейтинга также попали Московская область и Санкт-Петербург – 23 662 и 8485 случаев соответственно.



С 4 по 10 места в рейтинге регионы распределили следующим образом: Нижегородская область (5358), Дагестан (2997), Мурманская область (2471), Свердловская область (2298), Краснодарский край (2222), Тульская область (2060) и Ростовская область (2033). В Калужской области, которая находится на 11 строчке антирейтинга, количество инфицированных коронавирусной инфекцией достигло 2018 случаев. В других регионах зарегистрировано менее 2000 случаев заражения.



Между тем, в общей сложности 38 регионов РФ перешагнули отметку в 1000 случаев заражения COVID-19. Следом за Калужской областью следуют (случаи заражения от 1000 до 2000): Рязанская область, Татарстан, Брянская область, Северная Осетия, Ленинградская область, Башкортостан, Курская область, Тамбовская область, Красноярский край, Кабардино-Балкария, Владимирская область, Ярославская область, Ямало-Ненецкий АО, Чувашия, Ингушетия, Саратовская область, Новосибирская область, Челябинская область, Мордовия, Волгоградская область, Орловская область, Ставропольский край, Самарская область, Оренбургская область, Хабаровский край, Приморский край и Смоленская область. Во всех других регионах количество инфицированных не превышает 999.



Тем временем, в ТАСС подсчитали, что коэффициент распространения коронавируса в РФ приблизился к единице и составляет менее 1.01. В Москве этот показатель третий день подряд ниже единицы, в среду он опустился до рекордного низкого уровня в 0.91. Из 10 регионов РФ с наибольшим количеством заболевших этот показатель равен или ниже 1 уже в трех субъектах, помимо Москвы, тогда как накануне был зафиксирован только в двух - в Мурманской области и в Дагестане. В среду, 13 мая, до единицы опустился коэффициент в Краснодарском крае.