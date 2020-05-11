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Коронавирус в России: актуальная статистика на 14 мая
14 мая в 15:43 Медицина 0 198 Иван Тихонов
По состоянию на сегодня, 14 мая 2020 года, общее количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в России достигло 252 245 (+4.1%). За сутки прирост составил 9974 человека. По сравнению с данными на 13 мая (+10 028 случаев) скорость распространения заболевания в стране уменьшилась. Об этом информирует оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
В общей сложности от коронавируса скончались 2305 человек (+93 человека за сутки), 53 530 – выздоровело (+ 5527 человек за сутки). 58 летальных исходов было зафиксировано в Москве, 14 случаев – в Подмосковье, 6 случаев – в Санкт-Петербурге. Тем временем, из больниц по выздоровлению были выписаны: 1821 человек – в Москве, 411 человек – в Северной Осетии, 321 человек – в Нижегородской области, 242 человека – в Московской области, 211 человек – в Дагестане, 150 человек – в Татарстане, 117 человек – в Краснодарском крае.
Проведено более 6.1 млн тестов на выявление болезни. За последние сутки новые случаи инфицирования были зарегистрированы в 84 регионах РФ. Среди новых инфицированных 40.6% (4049 человек) не имели клинических проявлений COVID-19, говорится в сообщении оперштаба. Под медицинским наблюдением находятся свыше 259 тысячи человек.
Наибольшее количество новых инфицированных за сутки – в Москве (4712 случаев). Общее количество заразившихся в столице – свыше 130 тысяч человек, количество летальных исходов – 1290 (+58 человек за сутки), количество излечившихся – свыше 23 тысяч (+1821 человек за сутки). Ранее мэр Москвы Сергей Собянин продлил режим самоизоляции в столице до 31 мая.
Далее по количеству инфицированных идут: 918 случаев – Московская область, 460 случаев – Санкт-Петербург.
Согласно актуальной статистике Университета Джонса Хопкинса (США), число инфицированных COVID-19 в мире превысило 4.34 млн человек, из них свыше 297 тысяч скончались.
Больше официальной информации о коронавирусе на сайте стопкоронавирус.рф
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