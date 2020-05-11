Актуальная статистика распространения коронавируса в России на 18 мая

По состоянию на сегодня, 18 мая 2020 года, общее количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в России достигло 290 678 (+3.2%). За сутки прирост составил 8926 человек. По сравнению с данными на 17 мая (+9709 случаев) скорость распространения заболевания в стране существенно уменьшилась. Об этом информирует оперативный штаб по борьбе с COVID-19. Таким образом, в РФ впервые с 1 мая выявили менее 9 тысяч случаев коронавируса за сутки.



В общей сложности от коронавируса скончались 2722 человек (+91 человек за сутки), 70 209 – выздоровело (+ 2836 человек за сутки). 77 летальных исходов было зафиксировано в Москве, 5 случаев – в Санкт-Петербурге. Тем временем, из больниц по выздоровлению были выписаны: 1423 человека – в Москве, 273 человека – в Московской области, 102 человека – в Дагестане.



Проведено более 7.1 млн тестов на выявление болезни. За последние сутки новые случаи инфицирования были зарегистрированы в 81 регионе РФ. Среди новых инфицированных 40.1% (3577 человек) не имели клинических проявлений COVID-19, говорится в сообщении оперштаба. Под медицинским наблюдением находятся свыше 264 тысяч человек.



Наибольшее количество новых инфицированных за сутки – в Москве (3238 случаев). Общее количество заразившихся в столице – свыше 146 тысяч человек, количество летальных исходов – 1580 (+77 человек за сутки), количество излечившихся – свыше 29 тысяч (+1423 человека за сутки). Ранее мэр Москвы Сергей Собянин продлил режим самоизоляции в столице до 31 мая.



Далее по количеству инфицированных идут: 921 случай – Московская область, 425 случаев – Санкт-Петербург, 279 случаев – Нижегородская область, 130 случаев – Свердловская область, 117 случаев – Саратовская область, 115 случаев – Брянская область.



Согласно актуальной статистике Университета Джонса Хопкинса (США), число инфицированных COVID-19 в мире превысило 4.7 млн человек, из них свыше 315 тысяч скончались.



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