Коронавирус в России: актуальная информация на 19 мая

По состоянию на сегодня, 19 мая 2020 года, общее количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в России достигло 299 941 (+3.2%). За сутки прирост составил 9263 человека. По сравнению с данными на 18 мая (+8926 случаев) скорость распространения заболевания в стране несущественно увеличилась. Об этом информирует оперативный штаб по борьбе с COVID-19.



В общей сложности от коронавируса скончались 2837 человек (+115 человек за сутки), 76 130 – выздоровело (+ 5921 человек за сутки). 71 летальный исход был зафиксирован в Москве, 5 случаев – в Санкт-Петербурге, по 3 случая – в Московской, Саратовской, Челябинской областях, Дагестане и Ставропольском крае. Тем временем, из больниц по выздоровлению были выписаны: 2583 человека – в Москве, 253 человека – в Московской области, 196 человек – в Дагестане, 187 человек – в Свердловской области, 153 человека - в Тульской области, 129 человек – в Нижегородской области, 111 человек – в Тверской области, 106 человек – в Татарстане, 102 человека – в Калужской области.



Проведено более 7.3 млн тестов на выявление болезни. За последние сутки новые случаи инфицирования были зарегистрированы в 83 регионах РФ. Среди новых инфицированных 43.1% (3988 человек) не имели клинических проявлений COVID-19, говорится в сообщении оперштаба. Под медицинским наблюдением находятся свыше 267 тысяч человек.



Наибольшее количество новых инфицированных за сутки – в Москве (3545 случаев). Общее количество заразившихся в столице – свыше 149 тысяч человек, количество летальных исходов – 1651 (+71 человек за сутки), количество излечившихся – свыше 31 тысячи (+2583 человека за сутки). Режим самоизоляции, а также масочный и перчаточный режим будет действовать в Москве до 31 мая.



Далее по количеству инфицированных идут: 898 случаев – Московская область, 453 случая – Санкт-Петербург, 260 случаев – Нижегородская область, 138 случаев – Свердловская область, 131 случай – Ростовская область, 114 случаев – Калужская область, 112 случаев – Брянская область, по 109 случаев – Саратовская и Ярославская области.



Согласно актуальной статистике Университета Джонса Хопкинса (США), число инфицированных COVID-19 в мире превысило 4.8 млн человек, из них свыше 318 тысяч скончались.



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