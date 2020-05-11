Премьер-министр РФ заявил о стабилизации ситуации с распространением коронавируса

Сегодня, 20 мая, премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил о том, что ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции в РФ, и в частности в Москве, стабилизируется. Он добавил, что прирост инфицированных за сутки впервые составил менее 3%. Кроме этого, г-н Мишустин заявил об основаниях для спокойного оптимизма и поэтапного возвращения к нормальной экономической жизни при соблюдении мер индивидуальной защиты.



«Сегодня первый день, когда число выписанных по выздоровлению превышает количество заболевших, это хорошая новость, и, возможно, мы начали проходить верхнюю точку по нагрузке на систему здравоохранения — это показывает, что ситуация постепенно стабилизируется, особенно в Москве, которая первая столкнулась с новой инфекцией», — цитируют слова главы правительства «Известия».



Премьер подчеркнул, что разделяет осторожность глав субъектов РФ и медиков в вопросе смягчения ограничительных мер. Между тем, вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила о том, что 17 регионов уже готовы перейти к первому и последующим этапам ослабления карантинных мер.



«Сегодня по самому ключевому показателю — коэффициенту распространения — могут перейти на первый и даже последующие этапы 17 регионов страны. Это данные на сегодняшний день», — отметила она в ходе заседания Совфеда.



На возможность перехода к первому этапу смягчения карантина в 17 регионах указал и глава правительства. Одновременно с этим в 13 регионах показатель новых выявленных случаев инфицирования на 100 тысяч населения превышает общероссийский уровень.



«Среднероссийский (показатель) сегодня составляет 210.2 на 100 тысяч населения. Очевидно, что самые высокие показатели по распространению на 100 тыс. населения — это Москва, Московская область, Мурманская область и Ямало-Ненецкий автономный округ», — добавила г-жа Голикова.