Коронавирус в России: актуальная статистика на 21 мая

По состоянию на сегодня, 21 мая 2020 года, общее количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в России достигло 317 554 (+2.9%). За сутки прирост составил 8849 человек. По сравнению с данными на 20 мая (+8764 случая) скорость распространения заболевания в стране немного увеличилась. Об этом информирует оперативный штаб по борьбе с COVID-19.



В общей сложности от коронавируса скончались 3099 человек (+127 человек за сутки), 92 681 – выздоровело (+ 7289 человек за сутки). 68 летальных исходов было зафиксировано в Москве, 14 случаев – в Московской области, по 5 случаев - в Санкт-Петербурге и Дагестане, по 4 случая - в Нижегородской области и Северной Осетии. Тем временем, из больниц по выздоровлению были выписаны: 3746 человек – в Москве, 384 человека – в Московской области, 223 человека – в Дагестане, 181 человек – в Санкт-Петербурге, 119 человек – в Нижегородской области, 106 случаев – в Тульской области, 104 случая – в Краснодарском крае.



Проведено более 7.8 млн тестов на выявление болезни. За последние сутки новые случаи инфицирования были зарегистрированы в 84 регионах РФ. Среди новых инфицированных 42.0% (3716 человек) не имели клинических проявлений COVID-19, говорится в сообщении оперштаба. Под медицинским наблюдением находятся свыше 277 тысяч человек.



Наибольшее количество новых инфицированных за сутки – в Москве (2699 случаев). Общее количество заразившихся в столице – свыше 155 тысяч человек, количество летальных исходов – 1794 (+68 человек за сутки), количество излечившихся – свыше 40 тысячи (+3746 человек за сутки). При этом в столице второй день подряд количество выписанных превышает количество заболевших.



Далее по количеству инфицированных идут: 892 случая – Московская область, 376 случаев – Красноярский край, 408 случаев – Санкт-Петербург, 204 случая – Нижегородская область, 174 случая – Свердловская область. Наименьшее количество инфицированных – по 1 человеку – зарегистрировано в Ненецком АО, Крыму и Севастополе.



Согласно актуальной статистике Университета Джонса Хопкинса (США), число инфицированных COVID-19 в мире уже превысило 5 млн человек, из них свыше 328 тысяч скончались. «Лидерами» по числу выявленных случаев COVID-19 являются США, Россия и Бразилия, а наибольшее количество летальных случаев зарегистрировано в США, Великобритании и Италии. В то же время излечиться от коронавирусной инфекции удалось 1.9 млн человек.



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