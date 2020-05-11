Коронавирус в России: актуальная статистика на 25 мая

По состоянию на сегодня, 25 мая 2020 года, общее количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в России достигло 353 427 (+2.6%). За сутки прирост составил 8946 человек. По сравнению с данными на 24 мая (+8599 случаев) скорость распространения заболевания в стране несущественно увеличилась. Каждый третий человек, инфицированный COVID-19 в России, уже выздоровел. Об этом информирует оперативный штаб по борьбе с COVID-19.



В общей сложности от коронавируса скончались 3633 человека (+92 человека за сутки), 118 798 – выздоровело (+5499 человек за сутки). 41 летальный исход был зафиксирован в Москве, 13 случаев – в Дагестане, 11 случаев – в Московской области. Тем временем, из больниц по выздоровлению были выписаны: 3746 человек – в Москве, 388 человек – в Московской области, 138 человек – в Санкт-Петербурге, 107 человек – в Брянской области.



Проведено более 8.9 млн тестов на выявление болезни. За последние сутки новые случаи инфицирования были зарегистрированы в 83 регионах РФ. Среди новых инфицированных 43.7% (3908 человек) не имели клинических проявлений COVID-19, говорится в сообщении оперштаба. Под медицинским наблюдением находятся свыше 287 тысяч человек.



Наибольшее количество новых инфицированных за сутки – в Москве (2560 случаев). Общее количество заразившихся в столице – свыше 166 тысяч человек, количество летальных исходов – 2034 (+41 человек за сутки), количество излечившихся – свыше 53 тысяч (+3746 человек за сутки).



Далее по количеству инфицированных идут: 831 случай – Московская область, 374 случая – Санкт-Петербург, 279 случаев – Свердловская область, 229 случаев – Нижегородская область, 153 случая – Астраханская область, 158 случаев – Ростовская область. Наименьшее количество новых случаев отмечено в Чукотском автономном округе и Севастополе - по 2, а также в Сахалинской области и Еврейской автономной области - по 1.



Согласно актуальной статистике Университета Джонса Хопкинса (США), число инфицированных COVID-19 в мире составило 5.4 млн человек, из них свыше 345 тысяч скончались. «Лидерами» по числу выявленных случаев COVID-19 являются США, Бразилия и Россия.



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