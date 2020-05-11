Оперативные данные о распространении коронавируса в России на 26 мая

По состоянию на сегодня, 26 мая 2020 года, общее количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в России достигло 362 342 (+2.5%). За сутки прирост составил 8915 человек. По сравнению с данными на 25 мая (+8946 случаев) скорость распространения заболевания в стране несущественно снизилась. При этом количество выздоровевших превысило количество новых случаев инфицирования. Об этом информирует оперативный штаб по борьбе с COVID-19.



В общей сложности от коронавируса скончались 3807 человек (+174 человека за сутки – рекордный показатель с начала пандемии), 131 129 – выздоровело (+12 331 человек за сутки). 76 летальных исходов было зафиксировано в Москве, 21 случай – в Дагестане, 12 случаев – в Санкт-Петербурге, 9 случаев – в Московской области. Тем временем, из больниц по выздоровлению были выписаны: 8033 человека – в Москве, 456 человек – в Дагестане, 244 человека – в Московской области, 229 человек – в Свердловской области, 182 человека – в Нижегородской области, 154 человека – в Санкт-Петербурге, 133 человека – в Татарстане, 131 человек – в Воронежской области, 130 человек – в Калужской области, 110 человек – в Пензенской области, по 108 человек – в Орловской области и Краснодарском крае, 105 человек – в Курской области, 101 человек – в Тульской области, 100 человек – в Брянской области.



Проведено более 9.1 млн тестов на выявление болезни. За последние сутки новые случаи инфицирования были зарегистрированы в 83 регионах РФ. Среди новых инфицированных 41.1% (3668 человек) не имели клинических проявлений COVID-19, говорится в сообщении оперштаба. Под медицинским наблюдением находятся свыше 292 тысяч человек.



Наибольшее количество новых инфицированных за сутки – в Москве (2830 случаев). Общее количество заразившихся в столице – свыше 169 тысяч человек, количество летальных исходов – 2110 (+76 человек за сутки), количество излечившихся – свыше 61 тысячи (+8033 человека за сутки).



Далее по количеству инфицированных идут: 817 случаев – Московская область, 363 случая – Санкт-Петербург, 207 случаев – Свердловская область, 228 случаев – Нижегородская область, 169 случаев – Архангельская область, 203 случая – Ростовская область.



Согласно актуальной статистике Университета Джонса Хопкинса (США), число инфицированных COVID-19 в мире составило 5.49 млн человек, из них свыше 346 тысяч скончались. «Лидерами» по числу выявленных случаев COVID-19 являются США (1.66 млн случаев), Бразилия (374 тысячи) и Россия (362 тысячи). Замыкают пятерку Великобритания и Испания.



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