Пандемия коронавируса в РФ: актуальные данные на 27 мая

По состоянию на сегодня, 27 мая 2020 года, общее количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в России достигло 370 680 (+2.3%). За сутки прирост составил 8338 человек. Это минимальное число заболевших с 1 мая, когда было зарегистрировано 7933 новых случаев. По сравнению с данными на 26 мая (+8915 случаев) скорость распространения заболевания в стране снизилась. При этом количество выздоровевших вновь превысило количество новых случаев инфицирования. Об этом информирует оперативный штаб по борьбе с COVID-19.



В общей сложности от коронавируса скончались 3968 человек (+161 человек за сутки), 142 208 – выздоровело (+11 079 человек за сутки). 73 летальных исходов было зафиксировано в Москве, 12 случаев – в Дагестане, 10 случаев – в Московской области. Тем временем, из больниц по выздоровлению были выписаны: 5839 человек – в Москве, 714 человек – в Санкт-Петербурге, 352 человека – в Дагестане, 288 человек – в Московской области, 201 человек – в Свердловской области, 253 человека – в Нижегородской области.



Проведено более 9.4 млн тестов на выявление болезни. За последние сутки новые случаи инфицирования были зарегистрированы в 85 регионах РФ. Среди новых инфицированных 40.8% (3398 человек) не имели клинических проявлений COVID-19, говорится в сообщении оперштаба. Под медицинским наблюдением находятся свыше 296 тысяч человек.



Наибольшее количество новых инфицированных за сутки – в Москве (2140 случаев). Общее количество заразившихся в столице – свыше 171 тысячи человек, количество летальных исходов – 2183 (+73 человека за сутки), количество излечившихся – свыше 67 тысяч (+5839 человек за сутки).



Далее по количеству инфицированных идут: 793 случая – Московская область, 387 случаев – Санкт-Петербург, 235 случаев – Свердловская область, 231 случай – Нижегородская область, 203 случая – Ростовская область, 161 случай - Дагестан. Наименьшее количество новых случаев инфицирования отмечено в Республике Алтай и Магаданской области - по 1.



Согласно актуальной статистике Университета Джонса Хопкинса (США), число инфицированных COVID-19 в мире составило 5.58 млн человек, из них свыше 350 тысяч скончались. «Лидерами» по числу выявленных случаев COVID-19 по-прежнему являются США, Бразилия и Россия. Замыкают пятерку Великобритания и Испания.



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