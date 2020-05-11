Динамика распространения коронавируса в России на 28 мая

По состоянию на сегодня, 28 мая 2020 года, общее количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в России достигло 379 051 (+2.3%). За сутки прирост составил 8371 человек. По сравнению с данными на 27 мая (+8338 случаев) скорость распространения заболевания в стране практически не изменилась. При этом количество выздоровевших вновь превысило количество новых случаев инфицирования. Об этом информирует оперативный штаб по борьбе с COVID-19.



В общей сложности от коронавируса скончались 4142 человека (+174 человека за сутки), 150 993 – выздоровело (+8785 человек за сутки). 71 летальный исход был зафиксирован в Москве, по 21 случаю – в Дагестане и в Московской области, 9 случаев – в Санкт-Петербурге. Тем временем, из больниц по выздоровлению были выписаны: 3793 человека – в Москве, 325 человек – в Санкт-Петербурге, 241 человек – в Дагестане, 403 человека – в Московской области, 339 человек – в Нижегородской области.



Проведено более 9.8 млн тестов на выявление болезни. За последние сутки новые случаи инфицирования были зарегистрированы в 85 регионах РФ. Среди новых инфицированных 42.5% (3560 человек) не имели клинических проявлений COVID-19, говорится в сообщении оперштаба. Под медицинским наблюдением находятся свыше 300 тысяч человек.



Наибольшее количество новых инфицированных за сутки – в Москве (2054 случая). Общее количество заразившихся в столице – свыше 173 тысяч человек, количество летальных исходов – 2254 (+71 человек за сутки), количество излечившихся – свыше 71 тысячи (+3793 человека за сутки).



Далее по количеству инфицированных идут: 774 случая – Московская область, 383 случая – Санкт-Петербург, 268 случаев – Свердловская область.



Согласно актуальной статистике Университета Джонса Хопкинса (США), число инфицированных COVID-19 в мире составило 5.6 млн человек, из них свыше 355 тысяч скончались. Пятерка стран-лидеров по числу выявленных случаев COVID-19 не изменилась: США, Бразилия, Россия, Великобритания и Испания.



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