Количество летальных случаев от коронавирусной инфекции в РФ превысило 5 тысяч

По состоянию на сегодня, 2 июня 2020 года, общее количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в России достигло 423 741 (+2.1%). За сутки прирост составил 8863 человека. По сравнению с данными на 1 июня (+9035 случаев) скорость распространения заболевания в стране уменьшилась. При этом за сутки количество выписанных по выздоровлению превысило количество новых случаев заболевания. Об этом информирует оперативный штаб по борьбе с COVID-19.



В общей сложности от коронавируса скончались 5037 человек (+182 человека за сутки), 186 985 – выздоровело (+11 108 человек за сутки). 71 летальный исход был зафиксирован в Москве, 22 случая - в Московской области, 11 случаев – в Дагестане, 10 случаев – в Санкт-Петербурге. Тем временем, из больниц по выздоровлению были выписаны: 6030 человек – в Москве, 387 человек – в Московской области, 260 человек – в Санкт-Петербурге, 233 человека – в Нижегородской области, 199 человек – в Красноярском крае, 179 человек – в ЯНАО, 173 человека – в Свердловской области, 124 человека – в Татарстане, по 111 человек – в Мурманской и Пензенской областях, 108 человек – в Калужской области, 106 человек – в Тульской области, по 102 человека – в Рязанской области и Северной Осетии, 101 человек – в Брянской области.



Проведено более 11.1 млн тестов на выявление болезни. За последние сутки новые случаи инфицирования были зарегистрированы в 84 регионах РФ. Среди новых инфицированных 41.9% (3715 человек) не имели клинических проявлений COVID-19, говорится в сообщении оперштаба. Под медицинским наблюдением находятся свыше 304 тысяч человек.



Наибольшее количество новых инфицированных за сутки – в Москве (2286 случаев). Общее количество заразившихся в столице – свыше 185 тысяч человек, количество летальных исходов – 2624 (+71 человек за сутки), количество излечившихся – свыше 88 тысяч (+6030 человек за сутки).



Далее по количеству инфицированных идут: 732 случая – Московская область, 376 случаев – Санкт-Петербург, 354 случая – Нижегородская область, 292 случая – Свердловская область, 253 случая – Ростовская область, 210 случаев – Иркутская область. Наименьшее количество случаев инфицирования за сутки зафиксировано в Республике Алтай, Чукотском и Ненецком ОА - по 1.



Согласно актуальной статистике Университета Джонса Хопкинса (США), число инфицированных COVID-19 в мире составило 6.26 млн человек, из них свыше 375 тысяч скончались. Пятерка стран-лидеров по числу выявленных случаев COVID-19 не изменилась: США, Бразилия, Россия, Великобритания и Испания.



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