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Российскую вакцину от COVID-19 начнут клинически испытывать на добровольцах

Сегодня в 11:51 Медицина 0 108 Иван Тихонов
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Пресс-служба Министерства обороны сообщила о завершении отбора добровольцев для проведения клинических испытаний российской вакцины от коронавирусной инфекции. В ведомстве уточнили, что для испытания вакцины на безопасность и эффективность было отобрано 50 человек из различных подразделений Вооруженных сил России, в том числе 5 женщин.

В Минобороны подчеркнули, что все добровольцы прошли предварительное исследование и тестирование, а на протяжении месяца у них не было зафиксировано ни одного заболевания, пишут «Известия».

На завтра, 3 июня, запланирован заезд первой группы для проведения клинических исследований.

«Клинические испытания вакцины от новой коронавирусной инфекции COVID-19 будут проводиться на базе 48-го ЦНИИ МО РФ, где ранее уже были изучены и успешно испытаны безопасность, иммуногенность и защитная эффективность генно-инженерных вакцин геморрагической лихорадки Эбола, ближневосточного респираторного синдрома и универсальной гриппозной вакцины», — говорится в сообщении министерства.
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