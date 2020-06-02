Российскую вакцину от COVID-19 начнут клинически испытывать на добровольцах

Пресс-служба Министерства обороны сообщила о завершении отбора добровольцев для проведения клинических испытаний российской вакцины от коронавирусной инфекции. В ведомстве уточнили, что для испытания вакцины на безопасность и эффективность было отобрано 50 человек из различных подразделений Вооруженных сил России, в том числе 5 женщин.



В Минобороны подчеркнули, что все добровольцы прошли предварительное исследование и тестирование, а на протяжении месяца у них не было зафиксировано ни одного заболевания, пишут «Известия».



На завтра, 3 июня, запланирован заезд первой группы для проведения клинических исследований.



«Клинические испытания вакцины от новой коронавирусной инфекции COVID-19 будут проводиться на базе 48-го ЦНИИ МО РФ, где ранее уже были изучены и успешно испытаны безопасность, иммуногенность и защитная эффективность генно-инженерных вакцин геморрагической лихорадки Эбола, ближневосточного респираторного синдрома и универсальной гриппозной вакцины», — говорится в сообщении министерства.