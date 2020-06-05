Динамика распространения коронавируса в России на 5 июня

По состоянию на сегодня, 5 июня 2020 года, общее количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в России достигло 449 834 (+2.0%). За сутки прирост составил 8726 человек. По сравнению с данными на 4 июня (+8831 случай) скорость распространения заболевания в стране немного уменьшилась. Об этом информирует оперативный штаб по борьбе с COVID-19.



В общей сложности от коронавируса скончались 5528 человек (+144 человека за сутки), 212 680 – выздоровело (+8057 человек за сутки). 57 летальных исходов было зафиксировано в Москве, 27 случаев – в Санкт-Петербурге, 5 случаев - в Московской области. Тем временем, из больниц по выздоровлению были выписаны: 2643 человека – в Москве, 515 человек – в Московской области, 381 человек – в Санкт-Петербурге, 311 человек – в Оренбургской области, 182 человека – в Ленинградской области, 170 человек – в Свердловской области, 166 человек – в Северной Осетии, 161 человек – в Нижегородской области, 142 человека – в Калужской области, 128 человек – в Пензенской области, 124 человека – во Владимирской области, 123 человека – в Ингушетии, 109 человек – в Тульской области, 108 человек – в Ростовской области, 106 человек – в Якутии, 105 человек – в Татарстане, 103 человека – в Краснодарском крае, 101 человек – в Рязанской области.



Проведено более 12 млн тестов на выявление болезни. За последние сутки новые случаи инфицирования были зарегистрированы в 85 регионах РФ. Среди новых инфицированных 37.1% (3235 человек) не имели клинических проявлений COVID-19, говорится в сообщении оперштаба. Под медицинским наблюдением находятся свыше 317 тысяч человек.



Наибольшее количество новых инфицированных за сутки – в Москве (1855 случаев). При этом количество зарегистрированных за сутки случаев коронавируса в столице третий день составляет менее двух тысяч. Общее количество заразившихся в столице – свыше 191 тысячи человек, количество летальных исходов – 2806 (+57 человек за сутки), количество излечившихся – свыше 97 тысяч (+2643 человека за сутки).



Далее по количеству инфицированных идут: 762 случая – Московская область, 378 случаев – Санкт-Петербург, 330 случаев – Нижегородская область, 251 случай – Свердловская область, 196 случаев – Ростовская область. Наименьшее количество случаев инфицирования за сутки зафиксировано в Севастополе и Республике Алтай– по 2.



Согласно актуальной статистике Университета Джонса Хопкинса (США), число инфицированных COVID-19 в мире составило 6.6 млн человек, из них свыше 391 тысячи скончались. Пятерка стран-лидеров по числу выявленных случаев COVID-19 не претерпела изменений: США, Бразилия, Россия, Великобритания и Испания.



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