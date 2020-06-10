Жизнь после COVID: 5 шагов к адаптации

Материал подготовлен Сайдутовой Зиядой, магистром психологии, практикующим психологом



1. Все, что все чувствуете – это нормально.



Вы можете думать об этом периоде с болью и переживаниями. Можете чувствовать вину за что раньше не откладывали деньги, стыдиться за потерянную работу перед семьей, чувствовать отчаяние от всей жизненной ситуации, или смеяться над чем-то или кем-то. Позволяете ли себе радоваться, плакать, быть в неизвестности? Все что вы чувствуете, ощущаете и переживаете – это нормально. Важно не застревать в этом, не думать, что это неправильно, так нельзя, не положено, не разрешено. Кем не разрешено? Важно научиться принимать собственные переживания, тревожные мысли, чувства, состояния. Все, что вами ощущается это нормально. Позвольте себе ощущать жизнь во всей ее палитре многообразия.



2. Смотреть в то хорошее что есть и уже получается.



Научитесь замечать хорошее, даже если это мелочи, место на парковке освободилось, осталась одна корзинка с клубникой для вас на прилавке, ветерок подул в жаркий день с реки на вас, успели купить что-то со скидкой и тд. Посмотрите на то, что у вас уже есть в жизни. Может быть вас не сократили с работы, или есть квартира, семья, дети. Не обесценивайте то, что уже имеете. Смотрите в хорошее, даже если этого очень мало, и это кажется незначительным, данным, не примечательным. Что вы будите всегда делать хорошего, даже если весь мир будет меняться? Например, обнимать детей по утрам, читать книжки, читать статьи, готовить ужины, смотреть фильмы и т.д.



3. Найти источник ресурсов для себя.



Что дает вас силы, энергию, подъем. Например, вы любите фотографироваться и сам процесс вас возбуждает и дает такой подъем сил и энергии. Может быть футбол, рыбалка, общение, шопинг. Какие у вас интересы, хобби? Подумайте о том, что дает вам сил. Это может быть предмет, например, книга, мяч, удочка. Это может быть место, например, озеро, река, океан, город, магазины, горы, море, ваш дом. Это может быть действие, танцы, бег, погружение в воду, просмотр фильмов, чтение. Это может быть человек, известный блогер, актер, певец, или ваша подруга, мама, сестра, дедушка, герой книги. Рекомендую попробовать арт техники – нейрографику, рисунки, глину, ткани. Медитации, техники дыхания, творчество в широком смысле, объятья. Что дает вам искреннюю улыбку и смех? А что дает вам искреннюю радость?



4. Забота о себе.



Вы, как взрослый человек можете позаботиться о себе. В первую очередь это базовый уровень - сон, еда, тело, безопасность. Как бы это банально не звучало, но когда вы не выспались, плохо поели, чувствуете себя не важно и не ощущаете безопасности – ваше состояние ухудшается. Попробуйте, раи эксперимента, неделю засыпать на час раньше обычного и посмотрите, что изменится. Попробуйте более здоровый рацион, с преобладанием сезонных фруктов и овощей, добавьте умеренное количество воды. Позаботься о теле, о физической нагрузке, может быть это будет ходьба, или бег, контрастный душ, массаж. Такие простые рекомендации уже повышают ваше качество жизни и сказываются на самочувствии. Смотрите с позиции полезно – неполезно, с позиции взрослого по отношению к себе.



5. Обращайте внимание только на факты.



Информации сейчас полно. Из каждого источника, будь то новостной портал, соц. сети, телевизор, радио, везде вещают новости, прогнозы, рекламу, информационный шум увеличивается. Важно обращать внимание именно на факты, а не мнения! Какие факты вам нужно знать, например, про масочный режим в вашем городе. А остальные интерпретации, впечатления, мнения и оценки вам не важны, кроме тех, которые полезны и ценны для вас. Попробуйте понаблюдать за собой, как меняется ваше состояние, когда вы почитаете новости или услышите что-то по радио? Как меняется ваше дыхание, настроение, ощущение в теле? Следите за фактами, которые необходимо знать, остальное может быть лишним информационным шумом.