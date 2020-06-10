Ситуация с распространением коронавируса в России на 18 июня

По состоянию на сегодня, 18 июня 2020 года, общее количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в России достигло 561 091 (+1.4%). За сутки прирост составил 7790 человек. По сравнению с данными на 17 июня (+7843 случая) скорость распространения заболевания в стране уменьшилась. При этом за сутки количество выписанных по выздоровлению превысило количество новых случаев заболевания. Об этом информирует оперативный штаб по борьбе с COVID-19.



В общей сложности от коронавируса скончались 7660 человек (+182 человека за сутки), 313 963 – выздоровело (+9621 человек за сутки). 49 летальных исхода было зафиксировано в Москве, 29 случаев – в Санкт-Петербурге, 23 случая - в Московской области, 12 случаев – в Камчатском крае, 6 случаев – в Архангельской области. Тем временем, из больниц по выздоровлению были выписаны: 2046 человек – в Москве, 1036 человек – в Московской области, 637 человек – в Санкт-Петербурге, 431 человек – в Нижегородской области, 241 человек – в Ленинградской области, 219 человек – в Воронежской области, 211 человек – в Тульской области, 206 человек – в Ростовской области, 201 человек – в Ханты-Мансийском АО.



Проведено более 15.9 млн тестов на выявление болезни. За последние сутки новые случаи инфицирования были зарегистрированы в 83 регионах РФ. Среди новых инфицированных 31.5% (2450 человек) не имели клинических проявлений COVID-19, говорится в сообщении оперштаба. Под медицинским наблюдением находятся свыше 309 тысяч человек.



Наибольшее количество новых инфицированных за сутки – в Москве (1040 случаев). Общее количество заразившихся в столице – свыше 211 тысячи человек, количество летальных исходов – 3483 (+49 человек за сутки), количество излечившихся – свыше 130 тысяч (+2046 человек за сутки).



Далее по количеству инфицированных идут: 667 случаев – Московская область, 233 случая – Нижегородская область, по 231 случаю – Санкт-Петербург и Свердловская область, 243 случая – Ханты-Мансийский АО. Наименьшее количество случаев инфицирования за сутки зафиксировано в Магаданской области – 1. При этом в Чукотском и Ненецком АО не зарегистрировано ни одного нового случая заражения COVID-19.



Согласно актуальной статистике Университета Джонса Хопкинса (США), число инфицированных COVID-19 в мире превысило 8.3 млн человек, из них свыше 448 тысяч скончались. Пятерка стран-лидеров по числу выявленных случаев COVID-19 на сегодняшний день выглядит так: США, Бразилия, Россия, Индия и Великобритания.



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