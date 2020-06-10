В России третий день подряд количество новых случаев инфицирования COVID-19 составляет меньше 8 тысяч

По состоянию на сегодня, 19 июня 2020 года, общее количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в России достигло 569 063 (+1.4%). За сутки прирост составил 7972 человека. По сравнению с данными на 18 июня (+7790 случаев) скорость распространения заболевания в стране несущественно увеличилась. При этом за сутки количество выписанных по выздоровлению превысило количество новых случаев заболевания. Об этом информирует оперативный штаб по борьбе с COVID-19.



В общей сложности от коронавируса скончались 7841 человек (+181 человек за сутки), 324 406 – выздоровело (+10 443 человека за сутки). 48 летальных исхода было зафиксировано в Москве, 37 случаев – в Санкт-Петербурге, 9 случаев – в Челябинской области, 8 случаев – в Пермском крае, 7 случаев – в Нижегородской области. Тем временем, из больниц по выздоровлению были выписаны: 2003 человека – в Москве, 1093 человека – в Московской области, 847 человек – в Санкт-Петербурге, по 279 человек – в Нижегородской и Ивановской областях, 421 человек – в Ленинградской области, 245 человек – в Воронежской области, 201 человек – в Тульской области, 352 человека – в Ростовской области, 207 человек – в Свердловской области, 190 человек – в Ханты-Мансийском АО.



Проведено более 16.3 млн тестов на выявление болезни. За последние сутки новые случаи инфицирования были зарегистрированы в 83 регионах РФ. Среди новых инфицированных 32.7% (2610 человек) не имели клинических проявлений COVID-19, говорится в сообщении оперштаба. Под медицинским наблюдением находятся свыше 310 тысяч человек.



Наибольшее количество новых инфицированных за сутки – в Москве (1136 случаев). Общее количество заразившихся в столице – свыше 212 тысяч человек, количество летальных исходов – 3531 (+48 человек за сутки), количество излечившихся – свыше 132 тысяч (+2003 человека за сутки).



Далее по количеству инфицированных идут: 646 случаев – Московская область, 228 случаев – Санкт-Петербург, 254 случая - Свердловская область, 259 случаев – Ханты-Мансийский АО, 219 случаев – Нижегородская область. Наименьшее количество случаев инфицирования за сутки зафиксировано в Севастополе и Республике Алтай – 1. При этом в Ненецком АО и Республике Крым не зарегистрировано ни одного нового случая заражения COVID-19.



Согласно актуальной статистике Университета Джонса Хопкинса (США), число инфицированных COVID-19 в мире превысило 8.4 млн человек, из них свыше 453 тысяч скончались. Пятерка стран-лидеров по числу выявленных случаев COVID-19 на сегодняшний день выглядит так: США, Бразилия, Россия, Индия и Великобритания.



Больше официальной информации о коронавирусе на сайте стопкоронавирус.рф