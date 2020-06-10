Коронавирус в России: оперативные данные на 30 июня

По состоянию на сегодня, 30 июня 2020 года, общее количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в России достигло 647 849 (+1.0%). За сутки прирост составил 6693 человека. По сравнению с данными на 29 июня (+6719 случаев) скорость распространения заболевания в стране уменьшилась. При этом за сутки количество выписанных по выздоровлению превысило количество новых случаев заболевания. Об этом информирует оперативный штаб по борьбе с COVID-19.



В общей сложности от коронавируса скончались 9320 человек (+154 человека за сутки), 412 650 – выздоровело (+9220 человек за сутки). 35 летальных исходов было зафиксировано в Москве, 31 случай – в Санкт-Петербурге, 12 случаев – в Московской области, по 5 случаев – в Красноярском крае, Ростовской и Нижегородской областях. Тем временем, из больниц по выздоровлению были выписаны: 2295 человек – в Москве, 918 человек – в Московской области, 254 человека – в Санкт-Петербурге, 403 человека – в Нижегородской области, 228 человек – в Ростовской области, 196 человек – в Ханты-Мансийском АО, 188 человек – в Красноярском крае.



Проведено более 19.5 млн тестов на выявление болезни. За последние сутки новые случаи инфицирования были зарегистрированы в 84 регионах РФ. Среди новых инфицированных 30.2% (2019 человек) не имели клинических проявлений COVID-19, говорится в сообщении оперштаба. Под медицинским наблюдением находятся свыше 288 тысяч человек.



Наибольшее количество новых инфицированных за сутки – в Москве (745 случаев). Общее количество заразившихся в столице – свыше 221 тысячи человек, количество летальных исходов – 3796 (+35 человек за сутки), количество излечившихся – свыше 150 тысяч (+2295 человек за сутки).



Далее по количеству инфицированных идут: 301 случай – Московская область, 279 случаев – Ханты-Мансийский АО, 276 случаев – Свердловская область, 253 случая – Санкт-Петербург, 248 случаев – Ямало-Ненецкий АО. Наименьшее количество случаев инфицирования за сутки зафиксировано в Ненецком АО, Еврейской АО и Калмыкии – по 2. В Чукотском АО за сутки не выявлено ни одного нового случая.



Согласно актуальной статистике Университета Джонса Хопкинса (США), число инфицированных COVID-19 в мире превысило 10.3 млн человек, из них свыше 505 тысяч скончались. Пятерка стран-лидеров по числу зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции не претерпела изменений: США, Бразилия, Россия, Индия и Великобритания.



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