Количество выписанных по выздоровлению от COVID-19 за сутки превысило 10 тысяч человек

По состоянию на сегодня, 1 июля 2020 года, общее количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в России достигло 654 405 (+1.0%). За сутки прирост составил 6556 человек. По сравнению с данными на 30 июня (+6693 случая) скорость распространения заболевания в стране уменьшилась. При этом за сутки количество выписанных по выздоровлению превысило количество новых случаев заболевания. Об этом информирует оперативный штаб по борьбе с COVID-19.



В общей сложности от коронавируса скончались 9536 человек (+216 человек за сутки), 422 931 – выздоровело (+10 281 человек за сутки). 46 летальных исходов было зафиксировано в Санкт-Петербурге, 35 случаев – в Москве, 24 случая – в Московской области, 17 случаев – в Красноярском крае, 8 случаев – в Нижегородской области. Тем временем, из больниц по выздоровлению были выписаны: 1796 человек – в Москве, 812 человек – в Московской области, 845 человек – в Санкт-Петербурге, 308 человек – в Нижегородской области, 359 человек – в Ростовской области, 302 человека – в Кабардино-Балкарии, 301 человек – в Красноярском крае, 242 человека – в Оренбургской области, 227 человек – в Архангельской области, 208 человек – в Пензенской области, 206 человек – в Саратовской области.



Проведено более 19.8 млн тестов на выявление болезни. За последние сутки новые случаи инфицирования были зарегистрированы в 83 регионах РФ. Среди новых инфицированных 31.9% (2091 человек) не имели клинических проявлений COVID-19, говорится в сообщении оперштаба. Под медицинским наблюдением находятся свыше 284 тысяч человек.



Наибольшее количество новых инфицированных за сутки – в Москве (611 случаев). Общее количество заразившихся в столице – свыше 222 тысяч человек, количество летальных исходов – 3831 (+35 человек за сутки), количество излечившихся – свыше 152 тысяч (+1796 человек за сутки).



Далее по количеству инфицированных идут: 306 случаев – Московская область, 262 случая – Санкт-Петербург, 261 случай – Ханты-Мансийский АО, 256 случаев – Свердловская область, 248 случаев – Иркутская область. Наименьшее количество случаев инфицирования за сутки зафиксировано в Ненецком АО и Еврейской АО – по 2. В Чукотском АО и Севастополе за сутки не выявлено ни одного нового случая.



Согласно актуальной статистике Университета Джонса Хопкинса (США), число инфицированных COVID-19 в мире превысило 10.4 млн человек, из них свыше 510 тысяч скончались. Пятерка стран-лидеров по числу зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции не претерпела изменений: США, Бразилия, Россия, Индия и Великобритания.



Больше официальной информации о коронавирусе на сайте стопкоронавирус.рф