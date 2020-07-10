Динамика распространения коронавируса в РФ: оперативные данные на 21 июля

По состоянию на сегодня, 21 июля 2020 года, общее количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в России достигло 783 328 (+0.8%). За сутки прирост составил 5842 человека. По сравнению с данными на 20 июля (+5940 случаев) скорость распространения заболевания в стране уменьшилась. При этом за сутки количество выписанных по выздоровлению превысило количество новых случаев заболевания. Об этом информирует оперативный штаб по борьбе с COVID-19.



В общей сложности от коронавируса скончались 12 580 человек (+153 человека за сутки), 562 384 – выздоровело (+8782 человека за сутки). 27 летальных исходов было зафиксировано в Санкт-Петербурге, 17 случаев – в Москве, 16 случаев – в Красноярском крае, 10 случаев – в Свердловской области, по 6 случаев – в Нижегородской, Московской и Новосибирской областях. Тем временем, из больниц по выздоровлению были выписаны: 853 человека – в Москве, 431 человек – в Красноярском крае, 404 человека – в Свердловской области, 340 человек – в Вологодской области, 334 человека – в Московской области, 389 человек – в Ханты-Мансийском АО, 337 человек – в Иркутской области, 245 человек – в Нижегородской области, по 226 человек – в Ростовской области и Алтайском крае, 182 человека – в Челябинской области, 213 человек – в ЯНАО.



Проведено более 25.4 млн тестов на выявление болезни. За последние сутки новые случаи инфицирования были зарегистрированы в 81 регионе РФ. Среди новых инфицированных 24.2% (1412 человек) не имели клинических проявлений COVID-19, говорится в сообщении оперштаба. Под медицинским наблюдением находятся свыше 270 тысяч человек.



Наибольшее количество новых инфицированных за сутки – в Москве (602 случая). Общее количество заразившихся в столице – свыше 234 тысяч человек, количество летальных исходов – 4331 (+17 человек за сутки), количество излечившихся – свыше 171 тысячи (+853 человека за сутки).



Далее по количеству инфицированных идут: 227 случаев – Свердловская область, 228 случаев – Ханты-Мансийский АО. Наименьшее количество случаев инфицирования за сутки зафиксировано в Еврейской АО – 2. В Чукотском АО, Севастополе, Ненецком АО и Калмыкии за сутки не выявлено ни одного нового случая заражения.



Согласно актуальной статистике Университета Джонса Хопкинса (США), число инфицированных COVID-19 в мире превысило 14.7 млн человек, из них свыше 609 тысяч скончались. Пятерка стран-лидеров по числу зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции на сегодняшний день выглядит так: США, Бразилия, Индия, Россия и Южная Африка.



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