Динамика распространения коронавируса в России: актуальные данные на 17 августа

По состоянию на сегодня, 17 августа 2020 года, общее количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в России достигло 927 745 (+0.5%). За сутки прирост составил 4892 человека. Об этом информирует оперативный штаб по борьбе с COVID-19.



В общей сложности от коронавируса скончались 15 740 человек (+55 человек за сутки), 736 101 – выздоровело (+3133 человека за сутки). 10 летальных исходов было зафиксировано в Москве, по 5 случаев – в Свердловской и Мурманской областях, по 3 случая – в Иркутской и Новосибирской областях. Тем временем, из больниц по выздоровлению были выписаны: 819 человек – в Москве, 217 человек – в Ханты-Мансийском АО, 201 человек – в Чувашии, 148 человек – в Московской области, 143 человека – в Башкортостане, 108 человек – в Хабаровском крае.



Проведено более 32.7 млн тестов на выявление болезни. За последние сутки новые случаи инфицирования были зарегистрированы в 83 регионах РФ. Среди новых инфицированных 26.1% (1279 человек) не имели клинических проявлений COVID-19, говорится в сообщении оперштаба. Под медицинским наблюдением находятся свыше 228 тысяч человек.



Наибольшее количество новых инфицированных за сутки – в Москве (690 случаев). Общее количество заразившихся в столице – свыше 253 тысяч человек, количество летальных исходов – 4666 (+10 человек за сутки), количество излечившихся – свыше 198 тысяч (+819 человек за сутки).



Далее по количеству инфицированных идут: 159 случаев – Санкт-Петербург, 153 случая – Московская область. Наименьшее количество случаев инфицирования за сутки зафиксировано в Еврейской АО – 3. В Чукотском и Ненецком АО за сутки не выявлено ни одного нового случая заражения.



Согласно актуальной статистике Университета Джонса Хопкинса (США), число инфицированных COVID-19 в мире превысило 21.6 млн человек, из них свыше 774 тысяч скончались. Пятерка стран-лидеров по числу зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции на сегодняшний день выглядит так: США, Бразилия, Индия, Россия и ЮАР.



Больше официальной информации о коронавирусе на сайте стопкоронавирус.рф