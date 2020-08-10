Суточный прирост новых случаев заболевания коронавирусом в РФ составил менее 4800

По состоянию на сегодня, 18 августа 2020 года, общее количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в России достигло 932 493 (+0.5%). За сутки прирост составил 4748 человек. По сравнению с данными на 17 августа (+4892 случая) скорость распространения заболевания в стране незначительно уменьшилась. При этом за сутки количество выписанных по выздоровлению превысило количество новых случаев заболевания. Об этом информирует оперативный штаб по борьбе с COVID-19.



В общей сложности от коронавируса скончались 15 872 человека (+132 человека за сутки), 742 628 – выздоровело (+6527 человек за сутки). 19 летальных исходов было зафиксировано в Санкт-Петербурге, 11 случаев – в Москве, 9 случаев – в Иркутской области, по 8 случаев – в Алтайском крае и Омской области, по 5 случаев – в Московской и Ростовской областях, а также в Краснодарском крае. Тем временем, из больниц по выздоровлению были выписаны: 1155 человек – в Москве, 230 человек – в Чувашии, 226 человек – в Иркутской области, 215 человек – в Мурманской области, 205 человек – в Воронежской области.



Проведено более 32.9 млн тестов на выявление болезни. За последние сутки новые случаи инфицирования были зарегистрированы в 83 регионах РФ. Среди новых инфицированных 29.0% (1377 человек) не имели клинических проявлений COVID-19, говорится в сообщении оперштаба. Под медицинским наблюдением находятся свыше 225 тысяч человек.



Наибольшее количество новых инфицированных за сутки – в Москве (693 случая). Общее количество заразившихся в столице – свыше 254 тысяч человек, количество летальных исходов – 4677 (+11 человек за сутки), количество излечившихся – свыше 199 тысяч (+1155 человек за сутки).



Далее по количеству инфицированных идут: 157 случаев – Санкт-Петербург, 149 случаев – Свердловская область. Наименьшее количество случаев инфицирования за сутки зафиксировано в Еврейской АО – 2. В Чукотском и Ненецком АО за сутки не выявлено ни одного нового случая заражения.



Согласно актуальной статистике Университета Джонса Хопкинса (США), число инфицированных COVID-19 в мире превысило 21.8 млн человек, из них свыше 773 тысяч скончались. Пятерка стран-лидеров по числу зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции на сегодняшний день выглядит так: США, Бразилия, Индия, Россия и ЮАР.



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