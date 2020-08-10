В России четвертый день подряд регистрируют менее 5 тысяч новых случаев заболевания коронавирусом

По состоянию на сегодня, 19 августа 2020 года, общее количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в России достигло 937 321 (+0.5%). За сутки прирост составил 4828 человек. По сравнению с данными на 18 августа (+4748 случаев) скорость распространения заболевания в стране несущественно увеличилась. При этом за сутки количество выписанных по выздоровлению превысило количество новых случаев заболевания. Об этом информирует оперативный штаб по борьбе с COVID-19.



В общей сложности от коронавируса скончались 15 989 человек (+117 человек за сутки), 749 423 – выздоровело (+6795 человек за сутки). 17 летальных исходов было зафиксировано в Санкт-Петербурге, 10 случаев – в Москве, по 6 случаев – в Омской и Свердловской областях, а также в Красноярском крае, по 5 случаев – в Новосибирской и Ростовской областях. Тем временем, из больниц по выздоровлению были выписаны: 1242 человека – в Москве, 320 человек – в Нижегородской области, 289 человек – в Ростовской области, 259 человек – в Чувашии, 178 человек – в ЯНАО, 170 человек – в Омской области, 168 человек – в Мурманской области, 160 человек – в Воронежской области.



Проведено более 33.2 млн тестов на выявление болезни. За последние сутки новые случаи инфицирования были зарегистрированы в 85 регионах РФ. Среди новых инфицированных 25.5% (1230 человек) не имели клинических проявлений COVID-19, говорится в сообщении оперштаба. Под медицинским наблюдением находятся свыше 222 тысяч человек.



Наибольшее количество новых инфицированных за сутки – в Москве (691 случай). Общее количество заразившихся в столице – свыше 254 тысяч человек, количество летальных исходов – 4687 (+10 человек за сутки), количество излечившихся – свыше 200 тысяч (+1242 человека за сутки).



Далее по количеству инфицированных идут: 162 случая – Санкт-Петербург, 151 случай – Московская область. Наименьшее количество случаев инфицирования за сутки зафиксировано в Еврейской АО и Чукотском АО – по 1. В Чукотском АО и АО за сутки не выявлено ни одного нового случая заражения.



Согласно актуальной статистике Университета Джонса Хопкинса (США), число инфицированных COVID-19 в мире превысило 22 млн человек, из них свыше 779 тысяч скончались. Пятерка стран-лидеров по числу зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции на сегодняшний день выглядит так: США, Бразилия, Индия, Россия и ЮАР.



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