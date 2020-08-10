Общее число летальных случаев от коронавируса в РФ превысило 16 тысяч

По состоянию на сегодня, 20 августа 2020 года, общее количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в России достигло 942 106 (+0.5%). За сутки прирост составил 4785 человек. По сравнению с данными на 19 августа (+4828 случаев) скорость распространения заболевания в стране несущественно уменьшилась. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в РФ не изменился за минувшие сутки и держится на отметке 0.96. При этом за сутки количество выписанных по выздоровлению превысило количество новых случаев заболевания. Об этом информирует оперативный штаб по борьбе с COVID-19.



В общей сложности от коронавируса скончались 16 099 человек (+110 человек за сутки), 755 513 – выздоровело (+6090 человек за сутки). 15 летальных исходов было зафиксировано в Санкт-Петербурге, 11 случаев – в Москве, 6 случаев – в Свердловской области, по 5 случаев – в Новосибирской и Омской областях, а также в Красноярском крае. Тем временем, из больниц по выздоровлению были выписаны: 1208 человек – в Москве, 198 человек – в Ростовской области, 192 человека – в Волгоградской области, 183 человека – в Нижегородской области, 181 человек – в ЯНАО, 175 человек – в Ульяновской области, 174 человека – в Ханты-Мансийском АО.



Проведено более 33.5 млн тестов на выявление болезни. За последние сутки новые случаи инфицирования были зарегистрированы в 83 регионах РФ. Среди новых инфицированных 23.3% (1113 человек) не имели клинических проявлений COVID-19, говорится в сообщении оперштаба. Под медицинским наблюдением находятся свыше 224 тысяч человек.



Наибольшее количество новых инфицированных за сутки – в Москве (688 случаев). Общее количество заразившихся в столице – свыше 255 тысяч человек, количество летальных исходов – 4698 (+11 человек за сутки), количество излечившихся – свыше 201 тысячи (+1208 человек за сутки).



Далее по количеству инфицированных идут: 160 случаев – Санкт-Петербург, 157 случаев – Московская область. Наименьшее количество случаев инфицирования за сутки зафиксировано в Еврейской АО – 2. В Чукотском и Ненецком АО за сутки не выявлено ни одного нового случая заражения.



Согласно актуальной статистике Университета Джонса Хопкинса (США), число инфицированных COVID-19 в мире превысило 22.4 млн человек, из них свыше 787 тысяч скончались. Пятерка стран-лидеров по числу зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции на сегодняшний день выглядит так: США, Бразилия, Индия, Россия и ЮАР.



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