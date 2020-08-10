Коронавирус в России: актуальные данные на 21 августа

По состоянию на сегодня, 21 августа 2020 года, общее количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в России достигло 946 976 (+0.5%). За сутки прирост составил 4870 человек. По сравнению с данными на 20 августа (+4785 случаев) скорость распространения заболевания в стране незначительно увеличилась. При этом за сутки количество выписанных по выздоровлению превысило количество новых случаев заболевания. Об этом информирует оперативный штаб по борьбе с COVID-19.



В общей сложности от коронавируса скончались 16 189 человек (+90 человек за сутки), 761 330 – выздоровело (+5817 человек за сутки). 12 летальных исходов было зафиксировано в Москве, 8 случаев – в Свердловской области, 7 случаев - в Красноярском крае, 6 случаев – в Санкт-Петербурге, по 4 случая – в Ульяновской и Омской областях. Тем временем, из больниц по выздоровлению были выписаны: 1160 человек – в Москве, 238 человек – в Ульяновской области, 168 человек – в Ханты-Мансийском АО, 156 человек – в Ростовской области, 151 человек – в ЯНАО, 166 человек – в Алтайском крае.



Проведено более 33.8 млн тестов на выявление болезни. За последние сутки новые случаи инфицирования были зарегистрированы в 85 регионах РФ. Среди новых инфицированных 26.5% (1292 человека) не имели клинических проявлений COVID-19, говорится в сообщении оперштаба. Под медицинским наблюдением находятся свыше 222 тысяч человек.



Наибольшее количество новых инфицированных за сутки – в Москве (690 случаев). Общее количество заразившихся в столице – свыше 255 тысяч человек, количество летальных исходов – 4710 (+12 человек за сутки), количество излечившихся – свыше 202 тысяч (+1160 человек за сутки).



Далее по количеству инфицированных идут: 181 случай – Санкт-Петербург, 151 случай – Московская область. Наименьшее количество случаев инфицирования за сутки зафиксировано в Еврейской АО – 1. В Чукотском и Ненецком АО за сутки не выявлено ни одного нового случая заражения.



Согласно актуальной статистике Университета Джонса Хопкинса (США), число инфицированных COVID-19 в мире превысило 22.6 млн человек, из них свыше 792 тысяч скончались. Пятерка стран-лидеров по числу зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции на сегодняшний день выглядит так: США, Бразилия, Индия, Россия и ЮАР.



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