Количество новых случаев инфицирования коронавирусом в РФ растет четвертый день подряд

По состоянию на сегодня, 17 сентября 2020 года, общее количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в России достигло 1 085 281 (+0.5%). За сутки прирост составил 5762 человека. Об этом информирует оперативный штаб по борьбе с COVID-19.



В общей сложности от коронавируса скончались 19 061 человек (+144 человека за сутки), 895 868 – выздоровело (+5754 человека за сутки). 24 летальных исходов было зафиксировано в Санкт-Петербурге, 14 случаев – в Самарской области, 12 случаев – в Свердловской области, 9 случаев – в Москве, 7 случаев – в Ростовской области, по 6 случаев – в Московской и Воронежской областях. Тем временем, из больниц по выздоровлению были выписаны: 1323 человека – в Москве, 170 человек – в Московской области, 146 человек – в Волгоградской области, 148 человек – в Ростовской области.



Проведено более 41.7 млн тестов на выявление болезни. За последние сутки новые случаи инфицирования были зарегистрированы в 83 регионах РФ. Среди новых инфицированных 23.5% (1351 человек) не имели клинических проявлений COVID-19, говорится в сообщении оперштаба. Под медицинским наблюдением находятся свыше 230 тысяч человек.



Наибольшее количество новых инфицированных за сутки – в Москве (730 случаев). Общее количество заразившихся в столице – свыше 274 тысяч человек, количество летальных исходов – 5025 (+9 человек за сутки), количество излечившихся – свыше 234 тысяч (+1323 человека за сутки).



Далее по количеству инфицированных идут: 211 случаев – Санкт-Петербург, 177 случаев – Московская область. В Ненецком АО и Чукотском АО за сутки не выявлено ни одного нового случая заражения.



Согласно актуальной статистике Университета Джонса Хопкинса (США), число инфицированных COVID-19 в мире превысило 29.8 млн человек, из них свыше 940 тысяч скончались. Пятерка стран-лидеров по числу зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции на сегодняшний день выглядит так: США, Индия, Бразилия, Россия и Перу.



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