Динамика распространения коронавируса в России 18 сентября

По состоянию на сегодня, 18 сентября 2020 года, общее количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в России достигло 1 091 186 (+0.5%). За сутки прирост составил 5905 человек. По сравнению с данными на 17 сентября (+5762 случая) скорость распространения заболевания в стране несущественно увеличилась. Об этом информирует оперативный штаб по борьбе с COVID-19.



В общей сложности от коронавируса скончались 19 195 человек (+134 человека за сутки), 901 207 – выздоровело (+5339 человек за сутки). 19 летальных исходов было зафиксировано в Санкт-Петербурге, 11 случаев – в Кемеровской области, 10 случаев – в Свердловской области, 8 случаев – в Москве, 7 случаев – в Ростовской области, по 5 случаев – в Московской области и Дагестане. Тем временем, из больниц по выздоровлению были выписаны: 1107 человек – в Москве, 237 человек – в Ульяновской области, 155 человек – в Московской области, 146 человек – в Иркутской области, 144 человека – в Нижегородской области, 123 человека – в Волгоградской области.



Проведено более 42.0 млн тестов на выявление болезни. За последние сутки новые случаи инфицирования были зарегистрированы в 84 регионах РФ. Среди новых инфицированных 24.5% (1446 человек) не имели клинических проявлений COVID-19, говорится в сообщении оперштаба. Под медицинским наблюдением находятся свыше 233 тысяч человек.



Наибольшее количество новых инфицированных за сутки – в Москве (805 случаев). Общее количество заразившихся в столице – свыше 274 тысяч человек, количество летальных исходов – 5033 (+8 человек за сутки), количество излечившихся – свыше 235 тысяч (+1323 человека за сутки).



Далее по количеству инфицированных идут: 206 случаев – Санкт-Петербург, 172 случая – Ростовская область. Наименьшее количество случаев инфицирования за сутки зафиксировано в Чукотском АО – 1. В Ненецком АО за сутки не выявлено ни одного нового случая заражения.



Согласно актуальной статистике Университета Джонса Хопкинса (США), число инфицированных COVID-19 в мире превысило 30.2 млн человек, из них свыше 946 тысяч скончались. Пятерка стран-лидеров по числу зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции на сегодняшний день выглядит так: США, Индия, Бразилия, Россия и Перу.



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