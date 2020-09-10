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Новые случаи COVID-19 зарегистрированы во всех субъектах России
23 сентября в 14:09 Медицина 0 208 Иван Тихонов
По состоянию на сегодня, 23 сентября 2020 года, общее количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в России достигло 1 122 241 (+0.6%). За сутки прирост составил 6431 человек. Об этом информирует оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
В общей сложности от коронавируса скончались 19 799 человек (+150 человек за сутки), 923 699 – выздоровело (+5750 человек за сутки). 16 летальных исходов было зафиксировано в Москве, 15 случаев – в Санкт-Петербурге, 9 случаев – в Ростовской области, по 7 случаев – в Кемеровской области и Дагестане. Тем временем, из больниц по выздоровлению были выписаны: 1226 человек – в Москве, 171 человек – в Московской области, 167 человек – в Самарской области, 157 человек – в Алтайском крае, 152 человека – в Иркутской области, 150 человек – в Воронежской области.
Проведено более 43.6 млн тестов на выявление болезни. За последние сутки новые случаи инфицирования были зарегистрированы в 85 регионах РФ. Среди новых инфицированных 24.2% (1557 человек) не имели клинических проявлений COVID-19, говорится в сообщении оперштаба. Под медицинским наблюдением находятся свыше 217 тысяч человек.
Наибольшее количество новых инфицированных за сутки – в Москве (970 случаев). Общее количество заразившихся в столице – свыше 279 тысяч человек, количество летальных исходов – 5100 (+16 человек за сутки), количество излечившихся – свыше 240 тысяч (+1226 человек за сутки).
Далее по количеству инфицированных идут: 215 случаев – Московская область, 208 случаев –Санкт-Петербург.
Согласно актуальной статистике Университета Джонса Хопкинса (США), число инфицированных COVID-19 в мире превысило 31.4 млн человек, из них свыше 968 тысячи скончались. Пятерка стран-лидеров по числу зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции на сегодняшний день выглядит так: США, Индия, Бразилия, Россия и Колумбия.
Больше официальной информации о коронавирусе на сайте стопкоронавирус.рф
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