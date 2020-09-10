Количество новых случаев инфицирования коронавирусом в России превысило 6.5 тысяч

По состоянию на сегодня, 24 сентября 2020 года, общее количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в России достигло 1 128 836 (+0.6%). За сутки прирост составил 6595 человек. По сравнению с данными на 23 сентября (+6431 случай) скорость распространения заболевания в стране увеличилась. Об этом информирует оперативный штаб по борьбе с COVID-19.



В общей сложности от коронавируса скончались 19 948 человек (+149 человек за сутки), 929 829 – выздоровело (+6130 человек за сутки). 22 летальных исходов было зафиксировано в Санкт-Петербурге, 15 случаев – в Москве, по 8 случаев – в Ростовской и Ульяновской областях, 12 случаев – в Кемеровской области. Тем временем, из больниц по выздоровлению были выписаны: 1304 человека – в Москве, 169 человек – в Московской области, 166 человек – в Кемеровской области, 164 человека – в Иркутской области, 158 человек – в Ульяновской области, 153 человека – в Нижегородской области.



Проведено более 43.9 млн тестов на выявление болезни. За последние сутки новые случаи инфицирования были зарегистрированы в 84 регионах РФ. Среди новых инфицированных 24.0% (1580 человек) не имели клинических проявлений COVID-19, говорится в сообщении оперштаба. Под медицинским наблюдением находятся свыше 222 тысяч человек.



Наибольшее количество новых инфицированных за сутки – в Москве (1050 случаев); показатель выше 1 тысячи человек в столице зафиксирован впервые с конца июня. Общее количество заразившихся в столице – свыше 280 тысяч человек, количество летальных исходов – 5115 (+15 человек за сутки), количество излечившихся – свыше 241 тысячи (+1304 человека за сутки).



Далее по количеству инфицированных идут: 215 случаев –Санкт-Петербург, 205 случаев – Московская область. В Чукотском АО за сутки не выявлено ни одного нового случая заражения.



Согласно актуальной статистике Университета Джонса Хопкинса (США), число инфицированных COVID-19 в мире превысило 31.7 млн человек, из них свыше 975 тысячи скончались. Пятерка стран-лидеров по числу зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции на сегодняшний день выглядит так: США, Индия, Бразилия, Россия и Колумбия.



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