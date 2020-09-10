В Минздраве назвали процент наполненности коек для больных COVID-19

Помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов заявил, что действующий коечный фонд для больных коронавирусом заполнен на 89%.



«В настоящее время для пациентов с COVID-19 развернуто 129 750 коек, из которых заняты 115 500, что составляет 89%», — цитирует ТАСС слова представителя Минздрава.



По словам г-на Кузнецова, в случае необходимости ведомство готово вернуть из резерва дополнительные места, которые на данный момент перепрофилированы для обычных пациентов после уменьшения количества случаев заболеваемости. Более того, он добавил, что во время обострения пандемии COVID-19 количество инфекционных коек наращивали до 184 тысяч.



Ранее Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России свободно 51% больничных коек для пациентов с коронавирусной инфекцией. По ее словам, введения новых ограничительных мер можно избежать, если будут соблюдаться меры профилактики.