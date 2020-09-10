В России проведено более 46 миллионов тестов на коронавирусную инфекцию

По состоянию на сегодня, 30 сентября 2020 года, общее количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в России достигло 1 176 286 (+0.7%). За сутки прирост составил 8481 человек. По сравнению с данными на 29 сентября (+8232 случая) скорость распространения заболевания в стране увеличилась. Об этом информирует оперативный штаб по борьбе с COVID-19.



В общей сложности от коронавируса скончались 20 722 человека (+177 человек за сутки), 958 257 – выздоровело (+5858 человек за сутки). 27 летальных исходов было зафиксировано в Москве, 26 случаев - Санкт-Петербурге, по 9 случаев – в Дагестане и Ростовской области, 7 случаев – в Московской области, 8 случаев – в Кемеровской области. Тем временем, из больниц по выздоровлению были выписаны: 1349 человек – в Москве, 197 человек – в Ростовской области, 175 человек – в Московской области, 158 человек – в Самарской области, 155 человек – в Кемеровской области, 150 человек – в Нижегородской области, 148 человек – в Воронежской области, 147 человек – в Оренбургской области, 138 человек – в Санкт-Петербурге.



Проведено более 46 млн тестов на выявление болезни. За последние сутки новые случаи инфицирования были зарегистрированы в 84 регионах РФ. Среди новых инфицированных 25.6% (2170 человек) не имели клинических проявлений COVID-19, говорится в сообщении оперштаба. Под медицинским наблюдением находятся свыше 219 тысяч человек.



Наибольшее количество новых инфицированных за сутки – в Москве (2308 случаев). Общее количество заразившихся в столице – свыше 292 тысяч человек, количество летальных исходов – 5230 (+27 человек за сутки), количество излечившихся – свыше 248 тысяч (+1349 человек за сутки).



Далее по количеству инфицированных идут: 276 случаев – Санкт-Петербург, 222 случая – Московская область. Наименьшие темпы прироста случаев инфицирования за сутки зафиксированы в Чечне – 0.2%. В Чукотском АО за сутки не выявлено ни одного нового случая заражения.



Согласно актуальной статистике Университета Джонса Хопкинса (США), число инфицированных COVID-19 в мире превысило 33.5 млн человек, из них свыше 1 млн скончались. Пятерка стран-лидеров по числу зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции на сегодняшний день выглядит так: США, Индия, Бразилия, Россия и Колумбия.



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