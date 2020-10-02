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Суточный прирост новых случаев инфицирования коронавирусом в РФ приблизился к 9 тысячам

1 октября в 12:53 Медицина 0 309 Иван Тихонов
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По состоянию на сегодня, 1 октября 2020 года, общее количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в России достигло 1 185 231 (+0.8%). За сутки прирост составил 8945 человек. По сравнению с данными на 30 сентября (+8481 случай) скорость распространения заболевания в стране увеличилась. Об этом информирует оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

В общей сложности от коронавируса скончались 20 891 человек (+169 человек за сутки), 964 242 – выздоровело (+5985 человек за сутки). 24 летальных исходов было зафиксировано в Москве, 22 случая – в Санкт-Петербурге, 9 случаев – в Ростовской области, 8 случаев – в Дагестане, по 6 случаев – в Московской и Иркутской областях. Тем временем, из больниц по выздоровлению были выписаны: 1211 человек – в Москве, 311 человек – в Ростовской области, 192 человека – в Волгоградской области, 190 человек – в Воронежской области, 189 человек – в Омской области, 171 человек – в Московской области, 150 человек – в Иркутской области, 143 человека – в Санкт-Петербурге.

Проведено более 46.4 млн тестов на выявление болезни. За последние сутки новые случаи инфицирования были зарегистрированы в 85 регионах РФ. Среди новых инфицированных 27.1% (2426 человек) не имели клинических проявлений COVID-19, говорится в сообщении оперштаба. Под медицинским наблюдением находятся свыше 221 тысячи человек.

Наибольшее количество новых инфицированных за сутки – в Москве (2424 случая). Общее количество заразившихся в столице – свыше 295 тысяч человек, количество летальных исходов – 5254 (+24 человек за сутки), количество излечившихся – свыше 250 тысяч (+1211 человек за сутки).

Далее по количеству инфицированных идут: 285 случаев – Санкт-Петербург, 230 случаев – Московская область. В Ненецком АО за сутки выявили 1 случай коронавируса.

Согласно актуальной статистике Университета Джонса Хопкинса (США), число инфицированных COVID-19 в мире превысило 33.8 млн человек, из них свыше 1 млн скончались. Пятерка стран-лидеров по числу зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции на сегодняшний день выглядит так: США, Индия, Бразилия, Россия и Колумбия.

Больше официальной информации о коронавирусе на сайте стопкоронавирус.рф
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