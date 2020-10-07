Количество новых случаев инфицирования коронавирусом в РФ превысило 11.5 тысяч

По состоянию на сегодня, 6 октября 2020 года, общее количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в России достигло 1 237 504 (+0.9%). За сутки прирост составил 11 615 человек. По сравнению с данными на 5 октября (+10 888 случаев) скорость распространения заболевания в стране увеличилась. Об этом информирует оперативный штаб по борьбе с COVID-19.



В общей сложности от коронавируса скончались 21 663 человека (+188 человек за сутки), 988 576 – выздоровело (+6252 человека за сутки). 34 летальных исходов было зафиксировано в Санкт-Петербурге, 31 случай – в Москве, 10 случаев – в Ростовской области, 9 случаев – в Дагестане, по 7 случаев – в Московской, Иркутской и Свердловской областях, 6 случаев – в Алтайском крае. Тем временем, из больниц по выздоровлению были выписаны: 1156 человек – в Москве, 251 человек – в Ростовской области, 248 человек – в Алтайском крае, 206 человек – в Санкт-Петербурге, 201 человек – в Московской области, по 172 человека – в Кемеровской и Волгоградской областях, 169 человек – в Воронежской области.



Проведено более 48.3 млн тестов на выявление болезни. За последние сутки новые случаи инфицирования были зарегистрированы в 83 регионах РФ. Среди новых инфицированных 28.3% (3282 человека) не имели клинических проявлений COVID-19, говорится в сообщении оперштаба. Под медицинским наблюдением находятся свыше 234 тысяч человек.



Наибольшее количество новых инфицированных за сутки – в Москве (4082 случая).



Далее по количеству инфицированных идут: 411 случаев – Санкт-Петербург, 347 случаев – Московская область. Наименьшие темпы прироста случаев инфицирования за сутки зафиксированы в Чечне – 0.2%. В Чукотском АО и Ненецком АО за сутки не выявлено ни одного нового случая заражения.



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