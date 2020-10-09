Пятничный антирекорд по числу новых случаев заражения коронавирусом в РФ

По состоянию на сегодня, 9 октября 2020 года, общее количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в России достигло 1 272 238 (+1.0%). За сутки прирост составил 12 126 человек. Об этом информирует оперативный штаб по борьбе с COVID-19.



В общей сложности от коронавируса скончались 22 257 человек (+201 человек за сутки), 1 009 421 – выздоровело (+7092 человека за сутки). 33 летальных исходов было зафиксировано в Москве, 22 случая – в Санкт-Петербурге, 9 случаев – в Ростовской области, по 8 случаев – в Костромской области и Алтайском крае, по 7 случаев – в Московской, Свердловской и Кемеровской областях. Тем временем, из больниц по выздоровлению были выписаны: 1424 человека – в Москве, 286 человек – в Ростовской области, 235 человек – в Санкт-Петербурге, 227 человек – в Нижегородской области, 225 человек – в Московской области, 220 человек – в Воронежской области.



Проведено более 49.6 млн тестов на выявление болезни. За последние сутки новые случаи инфицирования были зарегистрированы в 85 регионах РФ. Среди новых инфицированных 27.0% (3272 человека) не имели клинических проявлений COVID-19, говорится в сообщении оперштаба. Под медицинским наблюдением находятся свыше 251 тысячи человек.



Наибольшее количество новых инфицированных за сутки – в Москве (3701 случай). Общее количество заразившихся в столице – свыше 322 тысяч человек, количество летальных исходов – 5530 (+33 человека за сутки), количество излечившихся – свыше 259 тысяч (+1424 человека за сутки).



Далее по количеству инфицированных идут: 469 случаев – Санкт-Петербург, 411 случаев – Московская область. Наименьшие темпы прироста случаев инфицирования за сутки зафиксированы в Чечне – 0.2%.



Согласно актуальной статистике Университета Джонса Хопкинса (США), число инфицированных COVID-19 в мире превысило 36.1 млн человек, из них свыше 1.05 млн скончались. Пятерка стран-лидеров по числу зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции на сегодняшний день выглядит так: США, Индия, Бразилия, Россия и Колумбия.



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