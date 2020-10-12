В России установлен антирекорд по количеству летальных случаев от коронавируса за сутки

По состоянию на сегодня, 15 октября 2020 года, общее количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в России достигло 1 354 163 (+1.0%). За сутки прирост составил 13 754 человека. По сравнению с данными на 14 октября (+14 231 случай) скорость распространения заболевания в стране уменьшилась. Об этом информирует оперативный штаб по борьбе с COVID-19.



В общей сложности от коронавируса скончались 23 491 человек (+286 человек за сутки), 1 048 097 – выздоровело (+8392 человека за сутки). 57 летальных исходов было зафиксировано в Москве, 46 случаев – в Санкт-Петербурге, 12 случаев – в Ростовской области, по 9 случаев – в Московской области и Дагестане. Тем временем, из больниц по выздоровлению были выписаны: 1953 человека – в Москве, 319 человек – в Санкт-Петербурге, 250 человек – в Алтайском крае, 299 человек – в Московской области, 241 человек – в Ростовской области, 220 человек – в Воронежской области, 214 человек – в Мурманской области, 209 человек – в Ставропольском крае.



Проведено более 52.2 млн тестов на выявление болезни. За последние сутки новые случаи инфицирования были зарегистрированы в 85 регионах РФ. Среди новых инфицированных 24.9% (3427 человек) не имели клинических проявлений COVID-19, говорится в сообщении оперштаба. Под медицинским наблюдением находятся свыше 286 тысяч человек.



Наибольшее количество новых инфицированных за сутки – в Москве (3942 случая). Общее количество заразившихся в столице – свыше 348 тысяч человек, количество летальных исходов – 5796 (+57 человек за сутки), количество излечившихся – свыше 268 тысяч (+1953 человека за сутки).



Далее по количеству инфицированных идут: 638 случаев – Санкт-Петербург, 439 случаев – Московская область. Наименьшие темпы прироста случаев инфицирования за сутки зафиксированы в Чечне – 0.2%.



Согласно актуальной статистике Университета Джонса Хопкинса (США), число инфицированных COVID-19 в мире превысило 38.4 млн человек, из них свыше 1.09 млн скончались. Пятерка стран-лидеров по числу зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции на сегодняшний день выглядит так: США, Индия, Бразилия, Россия и Аргентина.



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