В РФ побит вчерашний антирекорд по количеству летальных случаев от коронавируса за сутки

По состоянию на сегодня, 28 октября 2020 года, общее количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в России достигло 1 563 976 (+1.0%). За сутки прирост составил 16 202 человека. По сравнению с данными на 27 октября (+16 550 случаев) скорость распространения заболевания в стране уменьшилась. Об этом информирует оперативный штаб по борьбе с COVID-19.



В общей сложности от коронавируса скончались 26 935 человек (+346 человек за сутки), 1 171 301 – выздоровело (+12 361 человек за сутки). 75 летальных исходов было зафиксировано в Москве, 57 случаев – в Санкт-Петербурге, 17 случаев – в Ростовской области, по 12 случаев – в Московской, Нижегородской, Костромской областях, а также в Удмуртии, 10 случаев – в Иркутской области, по 8 случаев – в Воронежской и Ульяновской областях. Тем временем, из больниц по выздоровлению были выписаны: 3577 человек – в Москве, 415 человек – в Санкт-Петербурге, 377 человек – в Московской области, 323 человека – в Свердловской области, 294 человека – в Нижегородской области, 262 человека – в Красноярском крае, 260 человек – в Крыму, 259 человек – в Ставропольском крае, 224 человека – в Алтайском крае.



Проведено более 58.7 млн тестов на выявление болезни. За последние сутки новые случаи инфицирования были зарегистрированы в 84 регионах РФ. Среди новых инфицированных 25.4% (4114 человек) не имели клинических проявлений COVID-19, говорится в сообщении оперштаба. Под медицинским наблюдением находятся свыше 357 тысяч человек.



Наибольшее количество новых инфицированных за сутки – в Москве (3670 случаев). Общее количество заразившихся в столице – свыше 409 тысяч человек, количество летальных исходов – 6578 (+75 человек за сутки), количество излечившихся – свыше 300 тысяч (+3577 человек за сутки).



Далее по количеству инфицированных идут: 727 случаев - Санкт-Петербург, 505 случаев – Московская область. Наименьшие темпы прироста случаев инфицирования за сутки зафиксированы в Чечне – 0.4%. В Чукотском АО за сутки не выявлено ни одного нового случая заражения.



Согласно актуальной статистике Университета Джонса Хопкинса (США), число инфицированных COVID-19 в мире превысило 43.9 млн человек, из них свыше 1.16 млн скончались. Четверка стран-лидеров по числу зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции на сегодняшний день выглядит так: США, Индия, Бразилия и Россия. Более 1 млн случаев зарегистрировано во Франции, Испании, Аргентине и Колумбии.

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