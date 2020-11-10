Суточное количество летальных исходов от коронавируса впервые с начала пандемии преодолело отметку 400

По состоянию на сегодня, 11 ноября 2020 года, общее количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в России достигло 1 836 960 (+1.1%). За сутки прирост составил 19 851 человек. При этом за сутки количество выписанных по выздоровлению превысило 18 тысяч. Об этом информирует оперативный штаб по борьбе с COVID-19.



В общей сложности от коронавируса скончались 31 593 человека (+432 человека за сутки), 1 369 357 – выздоровело (+18 616 человек за сутки). 74 летальных исхода было зафиксировано в Санкт-Петербурге, 73 случая – в Москве, 18 случаев – в Ростовской области, по 15 случаев – в Московской области и Красноярском крае, по 11 случаев – в Нижегородской области и Удмуртии, 10 случаев – в Дагестане. Тем временем, из больниц по выздоровлению были выписаны: 3857 человек – в Москве, 780 человек – в Санкт-Петербурге, 643 человека – в Нижегородской области, 497 человек – в Московской области, 379 человек – в Волгоградской области, 375 человек – в Курганской области, 369 человек – в Челябинской области, 362 человека – в Забайкальском крае, 361 человек – в Воронежской области, 357 человек – в Крыму, 317 человек – в Вологодской области, 313 человек – в Мурманской области.



Проведено более 66.1 млн тестов на выявление болезни. За последние сутки новые случаи инфицирования были зарегистрированы в 85 регионах РФ. Среди новых инфицированных 24.9% (4932 человека) не имели клинических проявлений COVID-19, говорится в сообщении оперштаба. Под медицинским наблюдением находятся свыше 430 тысяч человек.



Наибольшее количество новых инфицированных за сутки – в Москве (4477 случаев). Общее количество заразившихся в столице – свыше 485 тысяч человек, количество летальных исходов – 7502 (+73 человека за сутки), количество излечившихся – свыше 351 тысячи (+3857 человек за сутки).



Далее по количеству инфицированных идут: 1574 случая - Санкт-Петербург, 701 случай – Московская область. Наименьшее число новых случаев заболевания за сутки зафиксировано в Чукотском автономном округе - 1. Наименьшие темпы прироста случаев инфицирования за сутки зафиксированы в Чукотском АО – 0.4%.



Согласно актуальной статистике Университета Джонса Хопкинса (США), число инфицированных COVID-19 в мире превысило 51.3 млн человек, из них свыше 1.27 млн скончались. Пятерка стран-лидеров по числу зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции на сегодняшний день выглядит так: США, Индия, Бразилия, Франция и Россия. Более 1 млн случаев зарегистрировано в Испании, Аргентине, Великобритании и Колумбии.



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