Количество летальных исходов в РФ с начала пандемии коронавируса превысило 32 тысячи

По состоянию на сегодня, 12 ноября 2020 года, общее количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в России достигло 1 858 568 (+1.2%). За сутки прирост составил 21 608 человек. По сравнению с данными на 11 ноября (+19 851 случай) скорость распространения заболевания в стране увеличилась. Об этом информирует оперативный штаб по борьбе с COVID-19.



В общей сложности от коронавируса скончались 32 032 человека (+439 человек за сутки), 1 388 168 – выздоровело (+18 811 человек за сутки). 71 летальных исходов было зафиксировано в Москве, 68 случаев - в Санкт-Петербурге, 19 случаев – в Ростовской области, по 16 случаев – в Иркутской области и Красноярском крае, 14 случаев – в Нижегородской области, 13 случаев – в Московской области, 12 случаев – в Воронежской области. Тем временем, из больниц по выздоровлению были выписаны: 3959 человек – в Москве, 839 человек – в Санкт-Петербурге, 787 человек – в Забайкальском крае, 639 человек – в Челябинской области, 476 человек – в Нижегородской области, 490 человек – в Московской области, 350 человек – в Воронежской области, 362 человека – в Мурманской области, 348 человек – в Саратовской области.



Проведено более 66.7 млн тестов на выявление болезни. За последние сутки новые случаи инфицирования были зарегистрированы в 85 регионах РФ. Среди новых инфицированных 25.8% (5571 человек) не имели клинических проявлений COVID-19, говорится в сообщении оперштаба. Под медицинским наблюдением находятся свыше 439 тысяч человек.



Наибольшее количество новых инфицированных за сутки – в Москве (5997 случаев). Общее количество заразившихся в столице – свыше 491 тысячи человек, количество летальных исходов – 7573 (+71 человек за сутки), количество излечившихся – свыше 354 тысяч (+3959 человек за сутки).



Далее по количеству инфицированных идут: 1667 случаев - Санкт-Петербург, 729 случаев – Московская область. Наименьшее число новых случаев заболевания за сутки зафиксировано в Чукотском автономном округе - 3. Наименьшие темпы прироста случаев инфицирования за сутки зафиксированы в Дагестане – 0.6%.



Согласно актуальной статистике Университета Джонса Хопкинса (США), число инфицированных COVID-19 в мире превысило 52 млн человек, из них свыше 1.28 млн скончались. Пятерка стран-лидеров по числу зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции на сегодняшний день выглядит так: США, Индия, Бразилия, Франция и Россия. Более 1 млн случаев зарегистрировано в Испании, Аргентине, Великобритании, Колумбии и Италии.



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