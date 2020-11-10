За сутки в РФ впервые зарегистрировали практически 22 тысячи новых случаев инфицирования коронавирусом

По состоянию на сегодня, 13 ноября 2020 года, общее количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в России достигло 1 880 551 (+1.2%). За сутки прирост составил 21 983 человека. По сравнению с данными на 12 ноября (+21 608 случаев) скорость распространения заболевания в стране увеличилась. Об этом информирует оперативный штаб по борьбе с COVID-19.



В общей сложности от коронавируса скончались 32 443 человека (+411 человек за сутки), 1 406 903 – выздоровело (+18 735 человек за сутки). 70 летальных исходов было зафиксировано в Москве, 61 случай - в Санкт-Петербурге, 18 случаев – в Ростовской области, по 17 случаев – в Иркутской области и Красноярском крае, 15 случаев – в Московской области, 13 случаев – в Нижегородской области, 11 случаев – в Коми, 10 случаев – в Воронежской области. Тем временем, из больниц по выздоровлению были выписаны: 4219 человек – в Москве, 912 человек – в Санкт-Петербурге, 493 человека – в Московской области, 449 человек – в Нижегородской области, 420 человек – в Забайкальском крае, 409 человек – в Мурманской области, 384 человека – в Ставропольском крае, 382 человека – в Челябинской области, 381 человек – в Пензенской области, 350 человек – в Волгоградской области.



Проведено более 67.3 млн тестов на выявление болезни. За последние сутки новые случаи инфицирования были зарегистрированы в 85 регионах РФ. Среди новых инфицированных 25.0% (5494 человека) не имели клинических проявлений COVID-19, говорится в сообщении оперштаба. Под медицинским наблюдением находятся свыше 447 тысяч человек.



Наибольшее количество новых инфицированных за сутки – в Москве (5974 случая). Общее количество заразившихся в столице – свыше 497 тысяч человек, количество летальных исходов – 7643 (+70 человек за сутки), количество излечившихся – свыше 359 тысяч (+4219 человек за сутки).



Далее по количеству инфицированных идут: 1756 случаев - Санкт-Петербург, 760 случаев – Московская область. Наименьшее число новых случаев заболевания за сутки зафиксировано в Чукотском автономном округе - 4. Наименьшие темпы прироста случаев инфицирования за сутки зафиксированы в Дагестане – 0.6%.



Согласно актуальной статистике Университета Джонса Хопкинса (США), число инфицированных COVID-19 в мире превысило 52.6 млн человек, из них свыше 1.29 млн скончались. Пятерка стран-лидеров по числу зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции на сегодняшний день выглядит так: США, Индия, Бразилия, Франция и Россия. Более 1 млн случаев зарегистрировано в Испании, Великобритании, Аргентине, Колумбии и Италии.



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