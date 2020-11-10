В РФ за сутки по выздоровлению от коронавируса выписано рекордное число людей

По состоянию на сегодня, 17 ноября 2020 года, общее количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в России достигло 1 971 013 (+1.2%). За сутки прирост составил 22 410 человек. По сравнению с данными на 16 ноября (+22 778 случаев) скорость распространения заболевания в стране несущественно уменьшилась. При этом за сутки количество выписанных по выздоровлению впервые превысило 22 тысячи. Об этом информирует оперативный штаб по борьбе с COVID-19.



В общей сложности от коронавируса скончались 33 931 человек (+442 человека за сутки), 1 475 904 – выздоровело (+22 055 человек за сутки). 74 летальных исхода было зафиксировано в Москве, 69 случаев – в Санкт-Петербурге, 20 случаев – в Красноярском крае, 18 случаев – в Ростовской области, 16 случаев – в Иркутской области, 15 случаев – в Московской области, 14 случаев – в Нижегородской области, по 12 случаев – в Коми и Бурятии, 10 случаев – в Алтайском крае. Тем временем, из больниц по выздоровлению были выписаны: 5274 человека – в Москве, 1098 человек – в Санкт-Петербурге, 938 человек – в Челябинской области, 650 человек – в Забайкальском крае, 610 человек – в Ставропольском крае, 497 человек – в Московской области, 496 человек – в Воронежской области, 478 человек – в Саратовской области, 468 человек – в Волгоградской области, 351 человек – в Свердловской области.



Проведено более 69.5 млн тестов на выявление болезни. За последние сутки новые случаи инфицирования были зарегистрированы в 85 регионах РФ. Среди новых инфицированных 24.8% (5556 человек) не имели клинических проявлений COVID-19, говорится в сообщении оперштаба. Под медицинским наблюдением находятся свыше 461 тысячи человек.



Наибольшее количество новых инфицированных за сутки – в Москве (5882 случая). Общее количество заразившихся в столице – свыше 522 тысяч человек, количество летальных исходов – 7933 (+74 человека за сутки), количество излечившихся – свыше 377 тысяч (+5274 человека за сутки).



Далее по количеству инфицированных идут: 2130 случаев - Санкт-Петербург, 839 случаев – Московская область. Наименьшее число новых случаев заболевания за сутки зафиксировано в Ненецком АО - 5. Наименьшие темпы прироста случаев инфицирования за сутки зафиксированы в Дагестане и Ханты-Мансийском АО – 0.6%.



Согласно актуальной статистике Университета Джонса Хопкинса (США), число инфицированных COVID-19 в мире превысило 54.7 млн человек, из них свыше 1.3 млн скончались. Пятерка стран-лидеров по числу зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции на сегодняшний день выглядит так: США, Индия, Бразилия, Россия и Франция. Более 1 млн случаев зарегистрировано в Испании, Великобритании, Аргентине, Колумбии, Италии и Мексике.



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