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Коронавирус в России: антирекорды и рекорды четверга, 19 ноября

Сегодня в 13:48 Медицина 0 113 Иван Тихонов
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По состоянию на сегодня, 19 ноября 2020 года, общее количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в России достигло 2 015 608 (+1.2%). За сутки прирост составил 23 610 человек. По сравнению с данными на 18 ноября скорость распространения заболевания в стране увеличилась. При этом за сутки количество выписанных по выздоровлению впервые за долгое время превысило количество новых случаев заболевания. Об этом информирует оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

В общей сложности от коронавируса скончались 34 850 человек (+463 человека за сутки), 1 526 656 – выздоровело (+25 573 человека за сутки). 73 летальных исхода было зафиксировано в Москве, 72 случая – в Санкт-Петербурге, 19 случаев – в Воронежской области, 18 случаев – в Ростовской области, 17 случаев – в Иркутской области, 16 случаев – в Московской области, 15 случаев – в Красноярском крае, 12 случаев – в Омской области, 11 случаев – в Нижегородской области, 10 случаев – в Бурятии. Тем временем, из больниц по выздоровлению были выписаны: 5782 человека – в Москве, 1201 человек – в Санкт-Петербурге, 819 человек – в Нижегородской области, 802 человека – в Забайкальском крае, 605 человек – в Воронежской области, 562 человека – в Хабаровском крае, 520 человек – в Московской области, 467 человек – в Ставропольском крае, 440 человек – в Волгоградской области, 414 человек – в Саратовской области, 398 человек – в Крыму, 394 человека – в Иркутской области.

Проведено более 70.6 млн тестов на выявление болезни. За последние сутки новые случаи инфицирования были зарегистрированы в 85 регионах РФ. Среди новых инфицированных 25.7% (6078 человек) не имели клинических проявлений COVID-19, говорится в сообщении оперштаба. Под медицинским наблюдением находятся свыше 468 тысяч человек.

Наибольшее количество новых инфицированных за сутки – в Москве (6438 случаев). Общее количество заразившихся в столице – свыше 533 тысяч человек, количество летальных исходов – 8082 (+73 человека за сутки), количество излечившихся – свыше 388 тысяч (+5782 человека за сутки).

Далее по количеству инфицированных идут: 2312 случаев - Санкт-Петербург, 880 случаев – Московская область. Наименьшее число новых случаев заболевания за сутки зафиксировано в Ненецком АО и Чукотском АО – по 8. Наименьшие темпы прироста случаев инфицирования за сутки зафиксированы в Дагестане, Татарстане и Ханты-Мансийском АО – 0.6%.

Согласно актуальной статистике Университета Джонса Хопкинса (США), число инфицированных COVID-19 в мире превысило 55.6 млн человек, из них свыше 1.34 млн скончались. Пятерка стран-лидеров по числу зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции на сегодняшний день выглядит так: США, Индия, Бразилия, Россия и Франция. Более 1 млн случаев зарегистрировано в Испании, Великобритании, Аргентине, Колумбии, Италии и Мексике.

Больше официальной информации о коронавирусе на сайте стопкоронавирус.рф
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