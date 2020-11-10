Общее количество летальных исходов от коронавируса в РФ превысило 35 тысяч

По состоянию на сегодня, 20 ноября 2020 года, общее количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в России достигло 2 039 926 (+1.2%). За сутки прирост составил 24 318 человек. По сравнению с данными на 19 ноября (+23 610 случаев) скорость распространения заболевания в стране увеличилась. При этом за сутки количество выписанных по выздоровлению превысило количество новых случаев заболевания. Об этом информирует оперативный штаб по борьбе с COVID-19.



В общей сложности от коронавируса скончались 35 311 человек (+461 человек за сутки), 1 551 414 – выздоровело (+24 758 человека за сутки). 77 летальных исходов было зафиксировано в Москве, 63 случая – в Санкт-Петербурге, 20 случаев – в Ростовской области, 18 случаев – в Иркутской области, 15 случаев – в Московской области, по 13 случаев – в Нижегородской и Воронежской областях, 12 случаев – в Красноярском крае, по 11 случаев – в Бурятии и Омской области. Тем временем, из больниц по выздоровлению были выписаны: 5836 человек – в Москве, 1229 человек – в Санкт-Петербурге, 525 человек – в Московской области, по 523 человека - в Саратовской области и Карелии, 519 человек – в Нижегородской области, 467 человек – в Ставропольском крае, 411 человек – в Ярославской области.



Проведено более 71.2 млн тестов на выявление болезни. За последние сутки новые случаи инфицирования были зарегистрированы в 85 регионах РФ. Среди новых инфицированных 24.4% (5923 человека) не имели клинических проявлений COVID-19, говорится в сообщении оперштаба. Под медицинским наблюдением находятся свыше 470 тысяч человек.



Наибольшее количество новых инфицированных за сутки – в Москве (6902 случая). Общее количество заразившихся в столице – свыше 539 тысяч человек, количество летальных исходов – 8159 (+77 человек за сутки), количество излечившихся – свыше 394 тысяч (+5836 человек за сутки).



Далее по количеству инфицированных идут: 2394 случая - Санкт-Петербург, 887 случаев – Московская область. Наименьшее число новых случаев заболевания за сутки зафиксировано в Чукотском АО – 3. Наименьшие темпы прироста случаев инфицирования за сутки зафиксированы в Дагестане и Ханты-Мансийском АО – 0.6%.



Согласно актуальной статистике Университета Джонса Хопкинса (США), число инфицированных COVID-19 в мире превысило 56.5 млн человек, из них свыше 1.35 млн скончались. Пятерка стран-лидеров по числу зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции на сегодняшний день выглядит так: США, Индия, Бразилия, Россия и Франция. Более 1 млн случаев зарегистрировано в Испании, Великобритании, Аргентине, Колумбии, Италии и Мексике.



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