В ГД считают целесообразным ввести деятельность психологов в регулируемое поле

Член комитета ГД по охране здоровья, врач-психиатр Борис Менделевич в интервью РИа Новости высказал мнение о необходимости законодательного регулирования деятельности психологов в России. По его мнению, из-за отсутствия регулирования рынок перенасыщен неквалифицированными кадрами.



«Для регулирования всей деятельности необходима нормативная база, которой до сих пор нет. Да, ее разработка ведется, однако до завершения еще далеко. А значит, пока будем ограничиваться полумерами», - сказал парламентарий.



Г-н Менделевич добавил, что на сегодняшний день у россиян очень низкое доверие к психологам, а введение сегмента в законодательное поле позволит повысить степень доверия. Эксперт уточнил, что для реализации задуманного важно создать специализированный портал на базе существующих аналогов (например, портал с базой данных о нотариусах), где бы каждый смог посмотреть информацию о психологе.



Вдобавок, по мнению г-на Менделевича, способствовать реализации инициативы может Ассоциация психологов.



«В частности, ее саморегулируемость и возможность аттестации специалистов, мониторинга уровня компетенции по аналогии с деятельностью ассоциаций в развитых странах», - пояснил автор инициативы.