В ГД считают целесообразным ввести деятельность психологов в регулируемое поле

Член комитета ГД по охране здоровья, врач-психиатр Борис Менделевич в интервью РИа Новости высказал мнение о необходимости законодательного регулирования деятельности психологов в России. По его мнению, из-за отсутствия регулирования рынок перенасыщен неквалифицированными кадрами.
«Для регулирования всей деятельности необходима нормативная база, которой до сих пор нет. Да, ее разработка ведется, однако до завершения еще далеко. А значит, пока будем ограничиваться полумерами», - сказал парламентарий.
Г-н Менделевич добавил, что на сегодняшний день у россиян очень низкое доверие к психологам, а введение сегмента в законодательное поле позволит повысить степень доверия. Эксперт уточнил, что для реализации задуманного важно создать специализированный портал на базе существующих аналогов (например, портал с базой данных о нотариусах), где бы каждый смог посмотреть информацию о психологе.
Вдобавок, по мнению г-на Менделевича, способствовать реализации инициативы может Ассоциация психологов.
«В частности, ее саморегулируемость и возможность аттестации специалистов, мониторинга уровня компетенции по аналогии с деятельностью ассоциаций в развитых странах», - пояснил автор инициативы.
Как Вы оцениваете инициативу депутата? По Вашему мнению, стоит ли регулировать деятельность психологов на законодательном уровне?
Я, как дипломированный психолог и, тем более, клинический психолог, работающий в профильной клинике, без вариантов и каких-либо сомнений оцениваю инициативу депутата положительно. Что называется, давно пора. В интернете полно объявлений «психологов», у которых как такового базового образования нет, зато человек закончил 3-4 месячные курсы по какой-либо из методик: НЛП, кинезиология, расстановки по Б.Хеллингеру, векторную терапию и пр., и вовсю это практикует. Стало модным проведение многочисленных вебинаров по различным сомнительным видам психотехник. И ладно бы, если при этом нет вреда клиентам, а только их потраченное время и деньги. Однако, вред вполне может быть нанесен и неосознанно.
Психология — это, прежде всего, свод знаний, их реально много и существует огромное количество тонкостей, которые изучают в период базового обучения. У профессионального психолога должно быть именно БАЗОВОЕ психологическое образование с правом ведения профессиональной деятельности, о чём свидетельствует запись в его ДИПЛОМЕ об образовании. Имеющиеся же СЕРТИФИКАТЫ в настоящее время свидетельствуют лишь о дополнительных курсах различных психологических и психотерапевтических практик (НЛП, психодрама, эриксоновский гипноз, коучинг и пр). Естественно, наличие сертификатов приветствуется, но для полноценной работы только их одних, считаю, явно недостаточным.
Перед работой с психологом необходимо интересоваться его базовым профильным высшим образованием. И лучше это делать не на самой встрече, а предварительно — на его сайте, в переписке, или во время тел.разговора, а на встрече можно попросить показать диплом и сертификаты.